Torna a Messina per le vacanze e trova le Frecce Tricolori: “Emozionato e fiero della mia città” VIDEO

E' arrivato con i mezzi pubblici dalla zona sud: "Senza l'auto ho vissuto l'evento con meno stress"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Vive fuori città da 5 anni, torna per le vacanze estive e trova le Frecce Tricolori. L’emozione di Giancarlo Parisi è tangibile. Lui, come tanti messinesi trapiantati in altre città d’Italia o all’estero, vive con orgoglio i grandi eventi che si svolgono in città. “Ho sperato che le mie ferie coincidessero con l’esibizione della pattuglia acrobatica a Messina”, racconta. E aggiunge: “Avevo seguito lo show altre volte, ma mai così da vicino. Vederlo poi sullo Stretto è stata un’emozione unica e mi piace pensare che anche per i piloti sia stato bello”.

“Dalla zona sud con i mezzi pubblici senza stress”

Il signor Giancarlo è arrivato dalla periferia sud di Messina insieme alla famiglia e un gruppo di amici. “Abbiamo utilizzato i mezzi pubblici e devo dire che lasciare l’auto a casa mi ha fatto vivere l’evento senza stress”, commenta felice di trovare un servizio pubblico funzionante.

