Torre Faro, la Bandiera blu sventolerà anche sulle spiagge poco accessibili VIDEO

"Il mare negato in via Senatore Arena è un problema atavico. Stiamo preparando un piano che prevede espropri e recupero di spazi pubblici"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La Bandiera blu sventolerà anche sulle spiagge inaccessibili di Torre Faro e Mortelle. Il caso del mare negato in via Senatore Arena è esemplare. Fra la spiaggia e la strada è tutto un susseguirsi di cancelli, ringhiere e catenacci che imprigionano il mare. Senza considerare un immobile abbandonato trasformato in discarica abusiva dai soliti incivili.

In via Senatore Arena espropri e recupero di spazi pubblici

Il Comune lavora da anni per riuscire a recuperare degli accessi al mare. “Con alcuni proprietari che sono intenzionati a cedere il terreno c’è un dialogo in corso e quindi avvieremo un progetto per pavimentare gli accessi, illuminarli e dotarli di impianti di videosorveglianza”, dichiara l’assessore alle Politiche del mare, Francesco Caminiti. “Per la parte restante stiamo preparando un masterplan che prevede espropri e recupero di spazi pubblici”, conclude Caminiti.

“Problema atavico. Bisogna cambiare mentalità”

“Quello di via Senatore Arena è un problema atavico. Il nostro lavoro, anche nell’ambito di Bandiera blu, è quello di cercare di cambiare la mentalità di chi pensa al proprio io o al proprio terreno che al bene di tutti, voglio ricordare che siamo una comunità”, ribadisce il sindaco di Messina, Federico Basile. “Sul fronte della pulizia c’è un programma che va avanti da diversi anni, possiamo solo migliorare e lo faremo”, conclude.