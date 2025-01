Ubriaco al volante per 20 km sull’autostrada Messina-Catania VIDEO

La Polstrada è intervenuta sulla A18 e ha fermato un 36enne. Numerose le chiamate d'emergenza

Poteva provocare gravi incidenti. Un uomo ha guidato per 20 km, da ubriaco, sull’autostrada A18 Messina-Catania. Alla guida di una Fiat Panda, nei pressi dello svincolo di Acireale, a notte fonda, un 36enne con precedenti penali ha invertito il proprio senso di marcia, posizionandosi nella corsia di sorpasso e percorrendo oltre 20 chilometri in contromano. Numerose le chiamate d’emergenza. La scena è stata ripresa dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza del Consorzio autostrade siciliane. Solo l’intervento delle pattuglie della Polizia stradale e di una squadra di viabilità del Cas ha posto fine a una situazione pericolosissima.

Azionate le procedure di emergenza, il conducente è stato, poi, fermato e il tratto autostradale messo in

sicurezza. E per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza e per la guida contromano

in autostrada. La patente è stata immediatamente ritirata e verrà revocata unitamente

all’applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

Il 36enne è originario della provincia di Enna, con numerosi precedenti penali anche per reati specifici.