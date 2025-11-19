 Via Brasile, ecco il nuovo asilo nido in legno. Sarà pronto entro giugno 2026 VIDEO

Via Brasile, ecco il nuovo asilo nido in legno. Sarà pronto entro giugno 2026 VIDEO

Silvia De Domenico

mercoledì 19 Novembre 2025 - 13:30

La struttura ecosostenibile, costruita con pannelli xlam, accoglierà 18 bambini

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La vecchia scuola elementare di via Brasile, in stato di abbandono da anni, è stata demolita e ricostruita. Diventerà un nuovo asilo micro nido comunale per 18 bambini della fascia d’età 0-3 anni.

via Brasile

L’asilo verrà consegnato con un anno di ritardo

Fra le nuove costruzioni è quella che ha accumulato più ritardi. Il cantiere di via Brasile, infatti, è stato fermo per diversi mesi per modifiche e adeguamenti progettuali. I lavori, consegnati a settembre del 2023, sono partiti circa un anno dopo. “E’ un asilo costruito quasi totalmente in prefabbricazione, con pannelli xlam, ed è stato necessario rivedere il progetto”, dichiarava in una precedente intervista l’assessore e vicesindaco Salvatore Mondello.

asilo legno via brasile

6 nuovi asili nido entro giugno 2026

Oggi i lavori procedono e l’asilo di via Brasile sarà consegnato alla città, insieme ad altri 5, entro giugno del 2026. Il primo ad essere aperto in ordine temporale sarà quello di Via Taormina, al quale seguirà poi quello di Serri a Sperone. In queste due nuove strutture i lavori sono infatti agli sgoccioli. Per gli altri 4 ci vorranno dei mesi in più.

  1. Liuk 19 Novembre 2025 14:47

    Un anno di ritardo? Normalissimo!

