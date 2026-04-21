 Via Cesare Battisti, prende forma la nuova pista ciclabile VIDEO

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Silvia De Domenico

Via Cesare Battisti, prende forma la nuova pista ciclabile VIDEO

martedì 21 Aprile 2026 - 13:30

Sul lato opposto prorogato il divieto di sosta fino al 30 aprile a Messina

MESSINA – Smantellato il marciapiede accanto al tribunale di Messina. Proseguono i lavori per il prolungamento della pista ciclabile del centro città. Inizia a prendere forma il nuovo tratto in via Cesare Battisti.

L’area di cantiere riguarda l’isolato fra la via Tommaso Cannizzaro e la via Nicola Fabrizi. Nello stesso tratto della via, ma sul lato opposto, è stato prorogato il divieto di sosta fino al 30 aprile.

lavori pista ciclabile via cesare battisti
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2 commenti

  1. L'emigrante 21 Aprile 2026 13:46

    I 2 ciclisti che la percorreranno nel 2026 sono in trepida attesa….

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    Rispondi
  2. emmeaics 21 Aprile 2026 13:55

    la nuova corsia preferenziale per i motocicli semmai,
    di bici a pedale francamente ne ho vista nessuna!
    al massimo qualcuno di quei siluri elettrici che di bici non hanno neanche l’aspetto

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    Rispondi

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