Via Cesare Battisti, prende forma la nuova pista ciclabile VIDEO

Sul lato opposto prorogato il divieto di sosta fino al 30 aprile a Messina
MESSINA – Smantellato il marciapiede accanto al tribunale di Messina. Proseguono i lavori per il prolungamento della pista ciclabile del centro città. Inizia a prendere forma il nuovo tratto in via Cesare Battisti.
L’area di cantiere riguarda l’isolato fra la via Tommaso Cannizzaro e la via Nicola Fabrizi. Nello stesso tratto della via, ma sul lato opposto, è stato prorogato il divieto di sosta fino al 30 aprile.
I 2 ciclisti che la percorreranno nel 2026 sono in trepida attesa….
la nuova corsia preferenziale per i motocicli semmai,
di bici a pedale francamente ne ho vista nessuna!
al massimo qualcuno di quei siluri elettrici che di bici non hanno neanche l’aspetto