Via gli archetti fra viale Regina Elena e via Ecuador: il caso approda in Consiglio VIDEO

Disagi alla viabilità e molte infrazioni. Ecco cosa succede da quando il varco è stato chiuso

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una chiusura che risale a maggio del 2023, mai digerita dai residenti della zona. “Ma non solo, i disagi vengono segnalati dai tanti cittadini che transitano o frequentano il viale Regina Elena”, spiega il consigliere comunale Dario Carbone. L’ordinanza che ha imposto il posizionamento degli archetti nello slargo che collega il viale alla via Ecuador risale al primo luglio del 2022, ma è stata messa in pratica con un’altra ordinanza di aprile dell’anno dopo. Sin da subito il consiglio della V Municipalità si era opposto: il presidente Raffaele Verso e i suoi consiglieri avevano firmato una delibera in cui ne chiedevano la rimozione. Poi c’è stata una raccolta firme da parte dei cittadini, ma tutto è rimasto com’era. Oggi la richiesta si rinnova.

“Auto e moto spesso contromano per raggiungere via Brasile”

Il consigliere di quartiere Francesco Pio Magazzù racconta i disagi vissuti dagli automobilisti e ciò che succede puntualmente quando ci si immette contromano per evitare di fare un giro molto più lungo. Sì perché con la chiusura del varco per raggiungere la via Brasile e quindi l’importante arteria del viale della Libertà si è costretti a fare un tragitto molto più lungo, arrivando quasi fino all’Annunziata.

Il caso approderà il Consiglio comunale la prossima settimana. Carbone ha richiesto che se ne discuta nel Question time il prossimo 7 febbraio, alla presenza dell’assessore alla Viabilità Salvatore Mondello e del dirigente competente.