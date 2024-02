Il Messina ospita la Virtus Francavilla e non può sbagliare

Sabato pomeriggio altro delicato scontro salvezza in casa. Gli avversari pugliesi vengono da una rivoluzione sul mercato con 10 nuovi acquisti

MESSINA – Il Messina aspetta sabato 3 febbraio la Virtus Francavilla. La sfida inizierà alle ore 16:15 al Franco Scoglio. Si tratta di un importante match salvezza e il Messina non può sbagliare per diversi motivi. Intanto deve mantenere la distanza sulla zona retrocessione e anzi sarebbe meglio allungare il più possibile in vista poi dei prossimi impegni più probanti, deve vendicare una sconfitta che brucia ancora dell’andata e se riesce deve dare continuità di risultati, al momento ha una striscia aperta di tre risultati consecutivi: due vittorie ed un pareggio. La partita sarà arbitrata da Gianluca Grasso di Ariano Irpino e sarà la prima da quando il mercato si è chiuso. Il Messina ha effettuato interventi mirati senza stravolgere l’ossatura o il gruppo di inizio anno, a differenza delle due precedenti stagioni.

L’avversario dei biancoscudati

La Virtus Francavilla segue in classifica al Messina con 21 punti, cinque di distanza dai biancoscudati, fuori casa ha raccolto appena una vittoria e quattro pareggi. Buoni numeri in attacco per Artistico e Polidori, rispettivamente a 8 e 7 gol, ma i pugliesi in casa rendono meglio 16 gol fatti e 19 subiti, rispetto a quando giocano fuori casa dove hanno messo a segno 6 reti contro le 16 incassate.

Dopo un inizio di campionato tutto sommato discreto la Virtus Francavilla è entrata in crisi e solo nell’ultima giornata è tornata alla vittoria contro il Foggia, tre punti che mancavano dal 27 novembre, in quel caso sempre in un derby pugliese, vittoria contro il Brindisi. L’unica volta invece che ha espugnato un campo in trasferta è stato a Torre del Greco, tris alla Turris ad inizio ottobre dello scorso anno.

La formazione biancazzurra aveva cominciato l’anno guidata in panchina da Alberto Villa, da fine novembre il tecnico è Roberto Occhiuzzi che ha mantenuto lo stesso modulo di gioco: 3-5-2. In questa finestra di mercato quasi una rivoluzione con otto giocatori che sono andati via, tra cui l’ex Zuppel, e dieci nuovi acquisti ingaggiati dal direttore sportivo Lauriola che ha preso ad inizio gennaio il posto di Antonazzo.

Precedenti tra Messina e Virtus Francavilla

All’andata per il Messina fu una partita completamente da dimenticare, sconfitto per 1-0 in un match giocato male e in cui ci fu anche il problema dell’interruzione per i fari spenti in campo durante il secondo tempo. Gli uomini, molti dei quali partiti, allora allenati Alberto Villa poi sostituito in panchina, passarono in casa grazie alla rete di Artistico dopo venti minuti di gioco.

Il fattore campo nei due anni precedenti ha sempre fatto la differenza e la speranza è che dopo la sfida di andata il trend possa continuare così. Nello scorso anno infatti la Virtus vince per 1-0 all’andata in Puglia, mentre il Messina al ritorno si impose per 2-1 alla prima di mister Raciti di ritorno sulla panchina biancoscudata. L’anno prima invece Vukusic firmò all’andata la prima vittoria del Messina in campionato davanti al pubblico di casa, anche l’unica di mister Sullo, mentre al ritorno in Puglia il Messina subì la seconda sconfitta peggiore del suo campionato, sotto 3-0 dopo i primi quarantacinque minuti finì per subire un pokerissimo mitigato dalla rete realizzata di Balde.

Prezzi dei biglietti e punti vendita

I cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 14:15. Dalle ore 14:45, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina. La prevendita per il settore ospiti si chiuderà venerdì 2 febbraio 2024 alle ore 19:00. I tagliandi potranno essere acquistati anche sul sito postoriservato.it o presso i punti vendita: Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403), Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132), Il Botteghino (Viale della Libertà, 391), Tabacchi Lauro (Via Salandra 50), Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina), Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta), Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona).

Per quanto riguarda i soggetti diversamente abili, la società informa che l’accesso all’area stadio è consentito solo previa esposizione del contrassegno rilasciato delle autorità comunali. Coloro i quali non sono in possesso del contrassegno, per inabilità temporanee, si comunica che la Misericordia effettuerà un servizio di trasporto con propri mezzi, dallo sbarramento fronte curva-Sud. In questo caso è necessario prenotare il trasporto inviando una mail a biglietteria@acr.messina.it (indicando nell’oggetto Trasporto Misericordia). Le persone con disabilità certificata al 100% possono richiedere l’accesso gratuito inviando una richiesta di accredito all’indirizzo email biglietteria@acr.messina.it.

Curva Sud

• Biglietto intero ordinario € 15 (€ 13 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita

• Da 0-6 anni gratis

• Da 7-14 anni € 7, più diritti di prevendita

• donne 8€, più diritti di prevendita

• Over 65 10€, più diritti di prevendita

Tribuna A

• Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

• Da 0-6 anni gratis

• Ridotto 7-14 anni € 13 più diritti di prevendita.

Settore ospiti

• Biglietto intero € 15 più i diritti di prevendita.

