Via Macello Vecchio, il giardino prende forma. Piantate le prime essenze VIDEO

L'ex baraccopoli ha un nuovo volto. Il percorso pedonale dovrebbero essere pronto a novembre

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Era una baraccopoli, sta diventando un giardino fiorito. Il percorso di riqualificazione di via Macello Vecchio è stato lungo ma si comincia a intravedere la fine. Anfiteatro e vasche per le piante stanno finalmente prendendo forma. Sono già state piantate le prime essenze.

Un nuovo percorso pedonale al posto delle baracche

Un tocco di verde nel nuovo percorso pedonale che sta nascendo dove prima c’erano le baracche. Si potrà passeggiare o sedersi sulle nuove panchine e ammirare le mura di Carlo V. Uno spazio verde per la città e una nuova meta turistica per i croceristi che sbarcano a Messina.

La fine dei lavori è slittata più di una volta

La fine dei lavori è slittata più di una volta per delle varianti al progetto. I lavori, iniziati nel maggio 2024, dovevano durare poco meno di un anno ma così non è stato. L’ultima data di consegna era stata fissata per il mese di ottobre, ma ci vorrà ancora qualche settimana. Dal mese prossimo, quindi, l’ex baraccopoli avrà un nuovo volto.

Vedi qui la galleria fotografica