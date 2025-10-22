 Via Macello Vecchio, il giardino prende forma. Piantate le prime essenze VIDEO

Via Macello Vecchio, il giardino prende forma. Piantate le prime essenze VIDEO

Silvia De Domenico

Via Macello Vecchio, il giardino prende forma. Piantate le prime essenze VIDEO

mercoledì 22 Ottobre 2025 - 13:45

L'ex baraccopoli ha un nuovo volto. Il percorso pedonale dovrebbero essere pronto a novembre

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Era una baraccopoli, sta diventando un giardino fiorito. Il percorso di riqualificazione di via Macello Vecchio è stato lungo ma si comincia a intravedere la fine. Anfiteatro e vasche per le piante stanno finalmente prendendo forma. Sono già state piantate le prime essenze.

giardino via macello vecchio

Un nuovo percorso pedonale al posto delle baracche

Un tocco di verde nel nuovo percorso pedonale che sta nascendo dove prima c’erano le baracche. Si potrà passeggiare o sedersi sulle nuove panchine e ammirare le mura di Carlo V. Uno spazio verde per la città e una nuova meta turistica per i croceristi che sbarcano a Messina.

giardino via macello vecchio

La fine dei lavori è slittata più di una volta

La fine dei lavori è slittata più di una volta per delle varianti al progetto. I lavori, iniziati nel maggio 2024, dovevano durare poco meno di un anno ma così non è stato. L’ultima data di consegna era stata fissata per il mese di ottobre, ma ci vorrà ancora qualche settimana. Dal mese prossimo, quindi, l’ex baraccopoli avrà un nuovo volto.

Vedi qui la galleria fotografica

giardino via macello vecchio
giardino via macello vecchio
giardino via macello vecchio

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
Messina celebra il cinema d’autore: dal 24 al 26 ottobre il Festival dei Circoli del Cinema al Lux
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED