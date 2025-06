Via Quinto Ennio, al posto delle baracche sorgerà una nuova strada. A luglio le demolizioni VIDEO

Oggi tutti gli assegnatari hanno accettato, domani la consegna delle chiavi alle restanti famiglie

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo le iniziali resistenze quasi tutte le famiglie di via Quinto Ennio hanno accettato la nuova casa proposta dall’ufficio commissariale. Oggi tutti gli assegnatari hanno ritirato le chiavi e nella giornata di domani è prevista la consegna alle rimanenti famiglie. In ogni caso lo sbaraccamento andrà avanti. Il sub commissario Santi Trovato ribadisce che a luglio si dovrà necessariamente procedere con le demolizioni. Al posto di quelle baracche sorgerà una nuova strada di collegamento fra la via Taormina e la nuova via Don Blasco.

Basile e Trovato tornano a consegnare le chiavi a Palazzo Zanca

“Consegnare le chiavi a Palazzo Zanca è un segno di collaborazione e senso di comunità”, commenta il sindaco Federico Basile. “Io seguo quello che è previsto dalla norma. E’ giusto che sia presente il sindaco visto che gli immobili sono di proprietà del Comune di Messina”, risponde il sub commissario Santo Trovato.