Via Santa Cecilia, ripristinata la rotatoria distrutta poco dopo l’inaugurazione VIDEO

Ma sono già evidenti le tracce del passaggio di alcuni mezzi sulla nuova pavimentazione

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La rotonda di via Santa Cecilia era stata distrutta. Inaugurata due anni fa, insieme alla via Don Blasco e alla statua Messina dell’artista Alex Caminiti, aveva avuto vita breve. La pavimentazione in poco tempo è saltata a causa del passaggio di mezzi pesanti che, trovando la strada occupata da auto in sosta vietata, uscivano dalla rotatoria passandoci sopra.

Ecco nel servizio di giugno 2024 come era stata ridotta la rotonda. Oggi la vediamo ripristinata, purtroppo però sono già evidenti sulle nuove mattonelle rosse e gialle le tracce del passaggio di alcuni mezzi.