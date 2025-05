Via Taormina, cancellato un altro pezzo della grande baraccopoli VIDEO

Le demolizioni proseguiranno in estate con via Ennio Quinto e un'altra "stecca" di baracche fino al viale Gazzi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un altro pezzo di baraccopoli è stato demolito. Le ruspe hanno lasciato via Taormina ma solo temporaneamente. Torneranno, infatti, in estate per proseguire lo sbaraccamento di via Quinto Ennio e di un’altra “stecca” di casette che si estende fino al viale Gazzi.

La baraccopoli più grande di Messina dopo Ritiro

Un pezzo alla volta, solo così si potrà eliminare la seconda baraccopoli più grande di Messina. Intanto Messina ha riconquistato uno spazio pubblico per troppi decenni occupato da baracche. “La demolizione è solo l’atto finale, prima ci sono tutta una serie di procedure lunghe e complesse a partire dall’assegnazione degli alloggi”, spiega il sub commissario Santi Trovato.

L’assegnazione alle 31 famiglie

Il lavoro in via Taormina prosegue. Prima di tutto bisognerà assegnare le nuove case alle 31 famiglie che abitano nelle vie vicine alla Ennio Quinto. Fra queste, infatti, non tutte hanno accettato l’alloggio proposto da Arisme. Solo dopo aver l’accettazione da parte di tutti i nuclei si potrà procedere con la demolizione di quella striscia di baracche che costeggia il muro della caserma. Ed è proprio al posto di quelle casette che sorgerà una nuova strada di collegamento fra la via Taormina e la nuova via don Blasco.