Dice di voler “far visita a un amico in ospedale”, in realtà ha la cocaina in auto: arrestato VIDEO

L'operazione della Guardia di Finanza agli imbarcaderi. Il ritrovamento grazie al fiuto del cane antidroga Urban MESSINA – Il comando provinciale di Messina della Guardia di Finanza ha sequestrato un chilo di cocaina e arrestato l’uomo che l’ha trasportata in auto da una sponda all’altra dello Stretto. I finanzieri hanno trovato la sostanza durante uno dei consueti controlli ai passeggeri e ai veicoli sbarcati alla Rada San Francesco. Tra le auto è stata controllata anche un’utilitaria, noleggiata il giorno stesso dal guidatore, un calabrese. L’uomo ha dichiarato di dover far visita a un amico ricoverato in un ospedale di Messina, ma senza essere in grado di fornire alcuna specifica. Insospettiti, i finanzieri hanno deciso di approfondire il controllo dell’auto con l’ausilio del cane antidroga Urban, che ha subito segnalato la presenza della sostanza nel bagagliaio dell’auto. Il panetto avvolto da una guaina nera è stato trovato all’interno della ruota di scorta. Secondo la stime della Guardia di Finanza, la cocaina avrebbe potuto fruttare sulle piazze di spaccio siciliane fino a più di 240mila euro. L’indagato è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e condotto alla casa circondariale di Gazzi.