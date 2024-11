YoungMe, via all’evento per orientare i giovani nel mondo del lavoro VIDEO

Messina. la seconda edizione di YoungMe Days è in programma fino al 29 novembre

MESSINA – E’ iniziata oggi al Palacultura la seconda edizione di YoungMe Days, la tre giorni dedicata alla formazione e all’acquisizione di competenze per i giovani under 35. Tra gli ospiti di oggi, Fabiana Manager, Lorenzo Branchetti, Andrea Pistorio, Fabrizio Privitera e Lelio Bonaccorso. A condurre la giovane Noemi David.

Liana Cannata, assessora alle Politiche giovanili, spiega: “Un evento per confrontarsi con le realtà del tessuto economico e sociale della nostra città. Tre giorni per formarsi, per orientarsi, per parlare con content creator che, attraverso le loro competenze, hanno utilizzato anche quello che è il linguaggio dei giovani, ovvero lo strumento dei social, per diventare divulgatori in quello che è il proprio settore di appartenenza”.

Più workshop rispetto all’anno precedente

Aggiunge l’assessora: “Giorni che si arricchiscono rispetto alla prima edizione dello scorso anno e che vede, appunto, più plenarie, quindi più momenti dal palco e un numero maggiore di workshop dove ci sarà la possibilità di avere un confronto diretto con i giovani talenti. In un mondo pieno di spunti di riflessione ma che, a volte, ha bisogno anche della cosiddetta bussola, cerchiamo di orientare per dire che anche il Comune di Messina può fare la sua parte”.

L’evento è organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili, Formazione e Istruzione del Comune di Messina e rientra nel progetto YoungMe – Giovani al Centro, finanziato dal Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Il programma e gli ospiti

Giovedì 28 novembre

dalle ore 9 alle 19, workshop e plenarie.

Gli ospiti saranno Francesco Oggiano, Samuele Sciacca, Andrea Muzi e Sergio Pitrone.

Venerdì 29 novembre

dalle ore 9 alle ore 13, workshop e plenarie.

Gli ospiti saranno Davide Avolio, Maestro Gabriele, Giovani Professionisti e Fabrizio Moroni.

La manifestazione è gratuita. Le iscrizioni sono aperte qui.