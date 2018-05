La lista del M5S a sostegno del candidato sindaco Gaetano Sciacca

Una sola lista, come per regola, per il M5S a sostegno del candidato sindaco Gaetano Sciacca. Ecco i nomi dei candidati al Consiglio Comunale

CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE

Andrea Argento

Sebastiano Bernava

Cristina Cannistrà

Giacomo Catanzaro

Francesco Cipolla

Sergio Colajanni

Angelo Costa

Danilo De Matteo

Giuseppe Fusco

Gianfranco Giacobbe

Serena Giannetto

Santi Guarnera

Paolo Mangano

Andrea Marchello

Salvatore Maressa

Carlotta Miano

Antonio Previti

Giovanni Quartarone

Giuseppe Schepis

Letterio Sorrenti

Francesco Tropeano

Eleonora Urso

Maria Puglia

Maria Mondello

Giuseppa Martino

Francesco Fasanella Masci

Stefania Cucinotta

Gioele Messina

Giulia De Montis

Lucia Gugliandolo

Concetta Frassica

Gaetano Sciacca.