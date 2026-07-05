23° Rally Tirreno Messina, torna protagonista la notte

L'edizione numero XXIII si corre sabato 8 e domenica 9 agosto, ufficiale il programma

MESSINA – È stato ufficializzato il programma del 23° Rally Tirreno Messina che con il 7° Rally Storico e Classico Tirreno Messina da venerdì 7 a domenica 9 agosto accenderà i motori da corsa ed anche i fari supplementari delle vetture da gara, nella città dello Stretto.

La Città Metropolitana di Messina e gli altri comuni coinvolti sono al centro della scena ed il capoluogo peloritano apre nuovamente il proprio salotto buono con la partenza ed il traguardo in Piazza Duomo all’ombra del campanile celebre nel mondo. La gara è valida quale quinto appuntamento stagionale della Coppa Rally 9^ Zona, con coefficienete d moltiplicazione de punteggio a 1,5, oltre che del Campionato Siciliano per auto Moderne, classiche e storiche, la serie regionale promossa dalla Delegazione ACI Sport Sicilia.

L’organizzazione della Top Competition

Gli organizzatori di Top Competition hanno sviluppato il loro lavoro spinti dai successi crescenti sin dal 2004 e che nel 2025 hanno portato a Messina i migliori equipaggi per la Finale di Coppa Italia.

L’articolato e fitto programma partirà con l’apertura delle iscrizioni giovedì 9 luglio, fino a lunedì 3 agosto. Gli equipaggi potranno ritirare i road book venerdì 7 agosto dalle 10.00 alle 19.00 e sabato 8, dalle 7.30 alle 12.30. Sempre venerdì 7 si svolgeranno le ricognizioni del percorso, dalle ore 16.00 all’una di notte, sotto la sorveglianza dei Commissari di percorso, nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, esclusivamente con auto stradali e con l’ausilio dei rilevatori di posizione satellitari. Massimo controllo, piena prevenzione e certo rispetto delle regole, sono le prerogative della competizioni ACI Sport. Il parco assistenza è stato confermato presso il Pala Rescifina, al polo sportivo messinese, in via degli Agrumi. Test con vetture da gara allo shakedown sabato 8 agosto su un tratto della PS 1/4/7. Start del rally alle 23.15 da Piazza Duomo e traguardo alle 9.15 di domenica 9 agosto.

Le manche in notturna e i vincitori passati

Il fascino della notte e la spettacolarità delle prove sono elementi di particolare attrazione per equipaggi e piloti. I rally sono nati e si sono sviluppati con le sfide alla luce dei fari supplementari e le ore notturne di certo facilitano anche il lavoro dei team in una gara che si svolge nella stagione estiva. Ulteriore attrazione in riva allo stretto ed in Sicilia in generale è proprio l’occasione di coniugare l’evento sportivo alla scoperta di un territorio particolarmente ricco di bellezze e dove l’azzurro mare cattura e rilassa.

Lo scorso novembre a Messina la Coppa Italia andò al pilota vercellese Ivan Carmellino in coppia con Massimo Minazzi, bella rimonta dal tredicesimo posto dopo un errore sulla PS1 e conquista per la prima volta in carriera la Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport su un’ultima incredibile prova speciale. Podio completato dall’emiliano Antonio Rusce e dal palermitano Marco Pollara. In due ruote motrici vince Alessio Pollara, in Rally3 Ernesto Riolo. Ad Emanuele La Torre l’Under 25. La Sicilia vinse tra le Regioni.