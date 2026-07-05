Calcio giovanile, Fair Play Messina e Juventus insieme per altre due stagioni

Si entra nel quinto anno di sinergia tra le due società, la Fair Play Messina resta nel circuito della Juventus Academy fino al 2027/2028

La società FAIR PLAY MESSINA comunica di avere rinnovato per due stagioni sportive (2026-2027 e 2027-2028) la collaborazione relativa alla Scuola Calcio con Juventus Football Club. Si entrerà così nel quinto anno consecutivo di sinergie tra la più scudettata società professionistica d’Italia e Fair Play.

Juventus Academy in giro per l’Italia

Le Juventus Academy rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza e di riferimento sul territorio nazionale, selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali, dove viene trasmesso il Metodo Juventus attraverso la condivisione delle metodologie, la formazione dei tecnici e le visite effettuate dallo staff Juventus durante il corso della stagione sportiva, con l’obiettivo di portare la professionalità dei metodi e delle programmazioni Juventus direttamente presso le Società presenti sul territorio italiano.

Pecora, presidente Fair Play Messina: “Un onore”

“È un onore e un privilegio avere rinsaldato ulteriormente il legame che ci lega a Juventus Football Club – dichiara il presidente di Fair Play Messina Guido Pecora – e, al contempo, una gradita conferma del buon lavoro fatto finora, senza il quale non avremmo ottenuto la fiducia e il supporto di un club così prestigioso. Il percorso continua e siamo entusiasti di poter proseguire il cammino, nostro e dei nostri atleti, sotto la guida di una società all’avanguardia, attenta ad ogni dettaglio, sempre presente non solo fisicamente al nostro fianco”.