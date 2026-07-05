Scossa di terremoto nello Stretto di Messina, 3.7 di magnitudo

Nel giro di un minuto ieri due rilevazioni da Ingv nelle province messinesi e reggine

2.7 di magnitudo alle 15.54. 3.7 ml alle 15.53. Scosse di terremoto ieri nello Stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina. A registrarle Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il terremoto è avvvenuto a una profondità di circa 10 chilometri.

Il terremoto è stato localizzato

27 Km a SW di Reggio di Calabria (183035 abitanti)

35 Km a S di Messina (238439 abitanti)

44 Km a NE di Acireale (52622 abitanti)

58 Km a NE di Catania (314555 abitanti)

94 Km a N di Siracusa (122291 abitanti)