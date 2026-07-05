 Scossa di terremoto nello Stretto di Messina, 3.7 di magnitudo

Scossa di terremoto nello Stretto di Messina, 3.7 di magnitudo

Redazione

Scossa di terremoto nello Stretto di Messina, 3.7 di magnitudo

domenica 05 Luglio 2026 - 09:21

Nel giro di un minuto ieri due rilevazioni da Ingv nelle province messinesi e reggine

2.7 di magnitudo alle 15.54. 3.7 ml alle 15.53. Scosse di terremoto ieri nello Stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina. A registrarle Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il terremoto è avvvenuto a una profondità di circa 10 chilometri.

Il terremoto è stato localizzato

27 Km a SW di Reggio di Calabria (183035 abitanti)

35 Km a S di Messina (238439 abitanti)

44 Km a NE di Acireale (52622 abitanti)

58 Km a NE di Catania (314555 abitanti)

94 Km a N di Siracusa (122291 abitanti)

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