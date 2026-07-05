 Pedone investito sulla Statale 114, è in codice rosso al Policlinico

Pedone investito sulla Statale 114, è in codice rosso al Policlinico

Redazione

Pedone investito sulla Statale 114, è in codice rosso al Policlinico

domenica 05 Luglio 2026 - 09:41

Incidente all'altezza di Galati Marina nella notte. L'uomo è stato operato ed è in gravi condizioni

MESSINA – Ancora un incidente a Messina. Un pedone è stato investito da una Toyota intorno a mezzanotte sulla Statale 114 all’altezza di Galati Marina. L’uomo è apparso subito in gravi condizioni e trasportato in codice rosso dagli operatori del 118 al Policlinico, dove è stato operato d’urgenza. La situazione appare critica.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente da parte della polizia municipale, sezione Infortunistica guidata da Giovanni Arizzi.

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