Pedone investito sulla Statale 114, è in codice rosso al Policlinico

Incidente all'altezza di Galati Marina nella notte. L'uomo è stato operato ed è in gravi condizioni

MESSINA – Ancora un incidente a Messina. Un pedone è stato investito da una Toyota intorno a mezzanotte sulla Statale 114 all’altezza di Galati Marina. L’uomo è apparso subito in gravi condizioni e trasportato in codice rosso dagli operatori del 118 al Policlinico, dove è stato operato d’urgenza. La situazione appare critica.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente da parte della polizia municipale, sezione Infortunistica guidata da Giovanni Arizzi.