24° Rally dei Nebrodi ai nastri di partenza

Motori accesi alle 9.00 del 15 Giugno per lo shakedown. Alle 15.30 lo start da Sant’Angelo di Brolo alla volta del duplice passaggio sulla p.s Raccuja. Efficace copertura mediatica dell’intera manifestazione

GIOIOSA MAREA – Manca davvero poco alla 24a edizione del rally dei Nebrodi che inizierà il 14 Giugno alle ore 22.00 per le verifiche degli equipaggi. Gli stessi, dalle 9.00 del 15 Giugno, prenderanno parte allo Shakedown, ovvero le prove cronometrate con le vetture da gara su un tratto della Sp 136.

Per gli altri si comincia domani con la seconda parte di verifiche che, come le prime, si svolgeranno a Gliaca di Piraino, poi dopo una breve sosta in parco assistenza la carovana si sposterà a Sant’Angelo di Brolo, sede delle partenze.

Alle 15.30 da Piazza Santa Maria scatterà dal podio la vettura col numero 1 sulle fiancate che spetta di diritto ai vincitori del 2023, il beniamino di casa Alessandro Casella e l’esperta modenese Isabella Gualtieri. Allo scoccare del minuto successivo, a scendere dalla pedana saranno il palermitano di Prizzi Marco Pollara e il peloritano Maurizio Messina, secondi lo scorso anno dopo una sfida conclusa sul filo del centesimo.

Terzi a prendere il via con una vettura identica, anche loro in ordine del piazzamento della passata edizione i fratelli pattesi Nunzio e Roberto Longo e via, via tutti gli altri fino a raggiungere, comprese le vetture del Rally Storico un numero prossimo a 126(iscritti) considerando qualche possibile defezione in sede di verifiche.

Analizzando la lunga lista dei partecipanti, oltre alle 7 vetture di classe regina R5, spiccano 22 autovettura di nota casa francese, di cui 10 Gt Line classe Rally4 e 12 Vti di classe Rally 4-R2b. Tantissime anche le vetture dell’ex GRUPPO A, 9 in classe A5, 7 in classe A6 e 6 in classe A7. Tante le Super 1600 e le Super 2000 che insieme raggiungono quota 7. Affollata la N 2 dove si sfideranno ben 14 equipaggi. Le vetture storiche che partiranno in coda sono 18.

Dopo lo Start gli equipaggi affronteranno due passaggi della PS Raccuja di 7,25 km in programma alle 16.24 e alle 18.51. Alle 19.30 è previsto l’ingresso della prima vettura al riordino notturno di Piraino. Ri – partenza alle ore 7.55 di Domenica 16 giugno con ingresso in assistenza al Nebrodi Village. I tre loop di prove avranno il seguente svolgimento. La Piraino di 4,78 Km alle 8.59, alle 12.42 e alle 16.25; mentre la Sant’ Angelo di Brolo di 10,55 Km alle 9.33 alle 12.42 e alle 16.50. L’arrivo della gara in Piazza a Sant’Angelo della prima vettura alle 18.00.

Per tutta la manifestazione è assicurata un’ampia copertura mediatica con la diretta streaming dell’evento sui social della manifestazione che inizierà mezz’ora prima della partenza, avrà alcune finestre con interviste subito all’uscita delle prove e dal parco assistenza e terminerà sul podio d’arrivo.

Articoli correlati