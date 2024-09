“A Gravitelli addio pace senza parcheggi e con questa segnaletica”

In subbglio i residenti dopo il divieto di posteggiare in via Pietro Castellli. Mondello: "Due mesi di lavori per la messa in sicurezza"

MESSINA – “Un’opera di messa in sicurezza dell’impalcato sottostante la sede stradale della via Pietro Castelli con interventi nei prossimi due mesi”. L’annuncio è arrivato ieri da parte del vicesindaco e assessore Salvatore Mondello. Il problema però, per i residenti della zona di Gravitelli, è “l’assenza di parcheggi e la segnaletica bizzarra, con rischio d’incidenti”. Un gruppo di cittadini ha incontrato in strada il sindaco Federico Basile ma non si è sentito “rassicurato dalle risposte”, mentre il vicesindaco ha precisato che si tratta di una segnaletica provvisoria.

“Rischio incidenti per la segnaletica e impossibilità di parcheggiare in via Pietro Castelli

Sottolineano i cittadini, che hanno preferito non apparire in video: “Dato che si dovranno fare dei lavori di consolidamento del torrente, la segnaletica doveva essere arancione e non bianca. In ogni caso, qui l’automobilista si confonde e rischia di fare un incidente. A livello viabile c’è una grande confusione e la sicurezza stradale è messa in pericolo a causa di una deviazione. In più, togliendo i posti auto in via Pietro Castelli, i residenti non sanno dove posteggiare. Non è stato fatto uno studio del fabbisogno della popolazione locale per vedere dove fare parcheggiare”.

L’importanza di prevenire i disagi, dialogando con le persone dei territori

Di certo, mettere in sicurezza il manto stradale è una priorità. Probabilmente, a livello comunale, manca chi dialoghi con più costanza con le persone dei territori prima degli interventi, in modo da prevenire e alleviare i disagi. E questo ruolo potrebbe essere svolto dalle Municipalità, che continuano a non avere una funzione adeguata.