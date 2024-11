“A Gravitelli un odore nauseante per i sifoni rotti nei tombini”

Un cittadino racconta il suo disagio. Abbiamo segnalato ad Amam

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Salve, volevo condividere con voi un disagio che va avanti già dall”estate. Abito all’ingresso delle case popolari di via Pietro Castelli, a Gravitelli, di fronte al nuovo plesso universitario. In questa zona si sente un odore nauseante di fogna, proprio dove ora ci sono lavori in corso di messa in sicurezza del torrente. In passato, hanno fatto altri lavori e avranno rotto qualcosa dentro i tombini. La puzza in determinate ore della giornata è terribile”.

Continua il cittadino: “Ho chiamato Amam e, quando hanno fatto il sopralluogo, i tecnici mi hanno detto che dei sifoni si sono rotti. Ma mi è stato risposto che il Comune non ha i soldi per provvedere. Quasi quasi dobbiamo provvedere noi cittadini… La situazione è assurda. Io e i miei vicini abbiamo le finestre che sporgono sui tombini. Così le nostre case sono impestate di cattivo odore. Una situazione a dir poco spiacevole anche per i nostri bambini”.

Abbiamo segnalato al nuovo presidente di Amam, Paolo Alibrandi, che ci ha assicurato un pronto intervento.

Articoli correlati