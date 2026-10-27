A Messina torna la nazionale juniores di pallavolo, Zurro: “Ennesimo riconoscimento”

La nazionale juniores maschile di pallavolo ospite cinque giorni alla Cittadella su proposta del Comitato Terriroriale. Un corso per gli allenatori e giovedì un'amichevole

MESSINA – Il Comitato Territoriale Fipav Messina continua il suo percorso di costante crescita e valorizzazione del movimento pallavolistico locale, promuovendo una straordinaria settimana di grande volley che vedrà protagonista la Nazionale Juniores. Dal 26 al 30 ottobre, la selezione azzurra svolgerà un ciclo di allenamenti presso l’impianto Polivalente della Cittadella Universitaria di Messina, portando in città i vertici tecnici della pallavolo giovanile italiana.

Il corso di aggiornamento per allenatori

Nel contesto di questa importante presenza, nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre si terrà un imperdibile corso di aggiornamento dedicato a tutti gli allenatori di ogni ordine e grado. L’evento formativo, intitolato “Il sistema di allenamento della squadra Nazionale Under 16 Maschile: metodologia, programmazione e sviluppo del talento”, vedrà come relatore il Direttore Tecnico Vincenzo Fanizza insieme all’intero staff della sua Nazionale. Un’occasione preziosa per permettere ai tecnici locali di confrontarsi direttamente con le metodologie e i programmi di allenamento adottati dai quadri federali nazionali.

Giovedì un’amichevole

Il programma della settimana prevede inoltre un momento di grande spettacolo sportivo: giovedì alle ore 18, sempre presso la Cittadella Universitaria, la Nazionale Juniores svolgerà un allenamento congiunto con una delle formazioni maschili militanti nel campionato regionale di Serie C. Il Comitato Territoriale invita tutto il pubblico, gli appassionati e i giovani atleti ad essere presenti numerosissimi sugli spalti per sostenere gli azzurri e vivere da vicino questo momento di grande sport.

Zurro: “Invito allenatori e appassionati a partecipare”

Queste le parole del presidente del Comitato Territoriale Alessandro Zurro: “Ospitare a Messina il Direttore Tecnico Vincenzo Fanizza e lo staff della Nazionale Juniores rappresenta l’ennesimo riconoscimento per il nostro movimento e per il lavoro che stiamo portando avanti sul territorio. Per i nostri tecnici si tratta di un’occasione formativa concreta e di alto livello: poter osservare da vicino le metodologie e la programmazione della Nazionale permetterà loro di arricchire il proprio bagaglio di competenze e di applicare queste nozioni nelle palestre locali a beneficio dei nostri giovani atleti. Invito tutti gli allenatori a partecipare al corso di aggiornamento di mercoledì pomeriggio per sfruttare al meglio questo momento di confronto. Allo stesso tempo, mi auguro di vedere tanti appassionati e ragazzi sugli spalti della Cittadella Universitaria giovedì per l’allenamento congiunto, per vivere insieme una bella giornata di sport e sostenere gli azzurri”.