“A scuola e lavoro” con bus, bici e monopattini. Ecco gli incentivi

Un nuovo portale del Comune per una Messina sostenibile

MESSINA – “Lascia a casa la macchina. Condividi gli spostamenti”. A scuola e lavoro con il trasporto pubblico locale. Incentivi per l’uso dell’autobus e per l’acquisto di biciclette elettriche e monopattini. Se il proprio ente, azienda o istituto scolastico ha aderito, si può chiedere l’abbonamento ad Atm al 50 per cento. Ma anche una sorta di bonus per l’acquisto di biciclette e monopattini e metà del prezzo viene coperto dal Comune. C’è anche la possibilità dell’assegnazione in comodato d’uso gratuito di una bicicletta meccanica o a pedalata assistita, anche pieghevole, per un determinato periodo di tempo, sempre previa adesione del proprio ente o datore di lavoro.

Si tratta di una novità significativa per una Messina sostenibile. Per partecipare a questo programma, c’è un nuovo portale. L’iniziativa segue l’approvazione del Piano urbano di mobilità sostenibile, il cosiddetto Pums, in Consiglio comunale, lo scorso 17 giugno.

Si tratta di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, finanziato dal ministero dell’Ambiente: “A scuola e lavoro in Tpl (Traffico pubblico locale). Iniziative per promuovere la mobilità sostenibile”.

