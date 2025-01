Acr Messina, Alaimo ha incontrato il sindaco Basile e il dg Puccio

Domani l'incontro istituzionale con l'assessore Massimo Finocchiaro

MESSINA – Stefano Alaimo e Francesco La Fauci hanno incontrato il sindaco Federico Basile e il dg del Comune di Messina Salvo Puccio. Domattina, invece, è in programma l’incontro istituzionale con l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro. Lo ha comunicato direttamente il club, poche ore dopo l’ufficialità del passaggio dell’80% delle quote societarie dall’ormai ex patron Pietro Sciotto alla Aad Invest di Doudou Cissè, ratificato con le firme dal notaio Silverio Magno.