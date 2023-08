Acr Messina, arriva Lorenzo Tropea in prestito dall'Empoli. Il ds Roma: "Novità importanti già nelle prossime ore" - Tempostretto

Il ds Roma, intervenuto ai microfoni di Antenna Sud: "Si lavora su profili di spessore"

SAN GIOVANNI IN FIORE – Dopo il primo test contro lo Sporting Caccuri di domenica pomeriggio, prosegue la preparazione estiva per il Messina di Giacomo Modica. Ultimi giorni nella località di San Giovanni in Fiore (CS) da dove, venerdì 4 agosto, si traslocherà presso Villaggio Palumbo (Cotronei), sempre in Sila. Il presidente Sciotto ha infatti, come si legge sul canali della società, accolto la richiesta dello staff tecnico di prolungare il ritiro pre-campionato, consentendo al gruppo di proseguire il lavoro in montagna, presso il campo sportivo di villaggio Baffa.

Ufficiale: Lorenzo Tropea al Messina

Nella mattinata di oggi, intanto, ufficializzato l’ingaggio di Lorenzo Tropea. Esterno basso di sinistra, classe ’04, originario di Catania, Tropea è cresciuto nelle giovanili della prima squadra cittadina etnea, prima di trasferirsi all’Empoli nell’estate scorsa. E proprio dalla società toscana, Tropea arriva a Messina con la formula del prestito, dopo una stagione vissuta con la maglia della Primavera1 e con cui ha disputato 21 gare (tra Campionato e Coppa) e regalando due assist contro Frosinone e Napoli. Il calciatore è già presente in ritiro da qualche giorno e a disposizione dello staff tecnico. Si tratta di un altro atleta Under che si aggiunge alla lista dei già diversi giovani contrattualizzati dal ds Domenico Roma, nell’ottica di puntare ad assicurarsi, nel più breve tempo possibile, i migliori profili adatti alle esigenze del tecnico e del modulo di gioco.

Lorenzo Tropea, classe ’04, arriva in prestito dall’Empoli

Francesco Scafetta: “Messina grande piazza”

Da un giovane talento ad un altro, quello di Francesco Scafetta, esterno d’attacco, classe ’02, in prestito dal Bari che lo ha prelevato dalla Vibonese. Lo conosce bene Giacomo Modica che lo avuto in rosa a Vibo lo scorso anno e lo ha lanciato verso il professionismo e la conquista del Pallone d’Oro di serie D: “Sono un centrocampista che può ricoprire anche il ruolo di esterno. Sono in una grande piazza e veramente felice di esserci. Appena è arrivata la chiamata del Messina non ci ho pensato due volte a dire sì. Il gruppo mi ha accolto veramente bene; anzi, mi ha fatto subito sentire parte integrante. Messina merita palcoscenici più alti”.

Francesco Scafetta. L’esterno è in prestito dal Bari

Il ds Roma ad Antenna Sud: “A Messina passione oltre l’immaginabile”

Sul fronte mercato, intervenuto nella serata di ieri a “Speciale Calciomercato“, la rubrica sportiva condotta da Fabrizio Caianiello e in onda sull’emittente pugliese Antenna Sud, il ds Domenico Roma si è dichiarato parzialmente soddisfatto del lavoro sin qui svolto. “Sta andando bene ma deve andare meglio. Dobbiamo ancora mettere a fuoco qualcosa ma c’è la volontà, sia nostra che della società, di fare le cose bene”. Sulla vicenda Kragl: “Ci ha chiesto lui di andare via e noi, in un certo senso, abbiamo assecondato la sua volontà”. Sulle trattative in corso, il ds ha confermato l’interesse per Domenico Mungo, centrocampista centrale, classe ’93, ultima stagione alla Viterbese, e a cui pare sia interessato, nelle ultime ore, anche il Taranto: “E’ un calciatore con cui stiamo parlando”.

Smentito un interesse attuale per Mamadou Tounkara, punta centrale, classe ’96, attualmente sotto contratto con l’Avellino: “Era un obiettivo. Poi, abbiamo fatto le nostre valutazioni e, al momento, non lo è”. Nella scorsa settimana si era parlato anche di Francesco Giorno, centrocampista centrale della Virtus Francavilla, classe ’93, e Alessandro Provenzano, centrocampista centrale, classe ’91, in forza al Taranto nell’ultima stagione: “Ci è stato proposto uno scambio. Giorno è un giocatore importante e ci stiamo ragionando. Provenzano è un calciatore che abbiamo sondato. Ci sono problemi, attese. Il calciatore sta facendo le sue valutazioni e noi le nostre. Non ci possiamo fermare, dobbiamo andare avanti e ci potrebbe essere qualcosa di importante già nelle prossime ore”.

Si era anche parlato di un possibile ritorno di Leonardo Perez: “Non credo sia una pista al momento percorribile. Magari lo diventerà dopo. In questo momento, stiamo valutando altri calciatori”. Sui prossimi movimenti: “Stiamo pensando ad una prima punta, un play e una mezz’ala di spessore”. L’ultimo pensiero del ds per il Messina e la sua tifoseria: “Spero di poter fare per Messina quello che ho nella testa e nel cuore. E’ una piazza che merita davvero tanto. C’è una passione che va oltre l’immaginabile. Una piazza calda che fa sentire l’importanza della maglia. Speriamo di lavorare in maniera adeguata e fare le cose per bene”.

Si è aggregato il centrocampista argentino Leandro Desábato

Intanto, presente in ritiro il centrocampista argentino Leandro Desábato, classe ’90, con circa 240 presenze tra Argentina, Brasile e Giappone, nelle massime serie nazionali. Dalle informazioni in nostro possesso, si tratta di un calciatore di esperienza, strutturato, che lotta su ogni pallone e con grande capacità di lettura del gioco e svolgimento di compiti difensivi innanzi ai quattro delle linea arretrata. Potrebbe trattarsi di un vero affare per la società del presidente Sciotto. Al momento in corso le necessarie valutazioni dello staff tecnico.

Infine, come riportato dalla testata TuttoC, Lorenzo Catania, due stagioni a Messina, dovrebbe essere vicino alla firma col Novara.

Articoli correlati