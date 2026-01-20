Acr Messina, Davis sostiene Parisi: “Il calcio è passione ma ci vuole unità”

Il presidente propone di far provare ad un tifoso pressioni e responsabilità quotidiane. Poi sulla salvezza: "Non si investa un milione senza credere nell'obiettivo"

MESSINA – Come è ormai solito fare il presidente Justin Davis, anche se a distanza, non manca di far sentire la sua vicinanza alla squadra e al nuovo tecnico che dopo la sconfitta di Gela è stato criticato dai tifosi perlopiù a mezzo social. Nelle sue storie social è arrivata la replica del presidente Davis: “Un giorno mi piacerebbe scegliere un tifoso, magari proprio uno di quelli che criticano di più, e affidargli il club per una sola settimana. Non per metterlo in difficoltà o per giudicarlo, ma per fargli vivere in prima persona il peso delle responsabilità, la pressione quotidiana, le decisioni difficili, le notti insonni”.

Il messaggio prosegue: “Per capire che non c’è solo il risultato della domenica, ma il lavoro silenzioso e costante di giocatori, allenatori, staff e dirigenti, che ogni settimana si assumono oneri enormi e che, nonostante tutto, continuano a presentarsi, a lottare e a dare tutto per amore di questa maglia e di questa città. Il calcio vive di passione, di confronto, anche di critica. Ma senza unità non si va lontano. Solo camminando insieme possiamo crescere, soffrire e tornare a sognare davvero”.

“Nessuno investe un milione senza crederci”

Poi entra sugli obiettivi personali: “A chi pensa che io non voglia salvare questo club in questa stagione, voglio dire una cosa con il cuore: nessuno investe un milione di euro in tre mesi senza credere profondamente in questo progetto e senza voler lottare fino in fondo per la salvezza. Fin dal primo giorno siamo stati chiari: la salvezza è il nostro obiettivo asoluto. Siamo partiti con -14 punti, una montagna da scalare, ma non ci siamo mai tirati indietro. Continueremo a combattere, a spingere, a fare sacrifici, perché Messina merita di restare in questa categoria. Non promettiamo miracoli, promettiamo impegno, presenza e battaglia fino all’ultimo minuto. E finché ci sarà anche solo una possibilità, noi ci saremo. Forza Messina. Sempre”.

Articoli correlati