 Messina, giustizia minorile ko

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Alessandra Serio

Messina, giustizia minorile ko

sabato 04 Luglio 2026 - 16:30

L'allarme della procuratrice dei minori Annalisa Arena: solo 2 magistrati in organico

Baby gang, revenge porn, cyberbullismo, droga. Poi l’ampio spettro degli altri reati che coinvolgono i minori, spesso alle prese con difficili situazioni familiari e condizioni di marginalità sociali. Per combattere tutti questi fenomeni e aiutare a sottrarre i giovanissimi alla criminalità in provincia di Messina si combatte ad armi spuntate. Perché in organico alla Procura dei Monorenni ci sono soltanto due magistrati.

Procura dei Minorenni, situazione drammatica

La situazione è talmente critica da spingere la procuratrice per i minori di Messina Annalisa Arena a siglare una nota ufficiale per lanciare l’allarme. Arena scrive agli enti interessati ricordando che nel distretto i soli due magistrati in organico non bastano a far fronte ai carichi di lavoro, e che la criticità è già stata segnalata da tempo agli organi preposti. Il posto di procuratore, poi, è ancora da assegnare dal novembre 2025.

Due magistrati non bastano

La mancanza di personale incide sui servizi di giustizia minorile nel settore penale ma anche in quello civile, spiega la magistrata, dove si fa fronte a situazioni altrettanto delicate come affidamenti, adozioni, eventuali sospensioni della patria potestà, inserimento dei bambini nelle comunità, abbandono scolastico e tanto altro ancora.

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