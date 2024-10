Acr Messina, i risultati del settore giovanile e una multa anche qui

Tre sconfitte dal quarto turno di Primavera, U17 e U15. L'errore dalla panchina costa 350 euro

MESSINA – Non c’è pace per il settore giovanile del Messina. I risultati sportivi della quarta giornata che hanno interessato Primavera, Under 17 e Under 15 non hanno sorriso ai giovani e giovanissimi biancoscudati che hanno raccolto tre sconfitte in altrettante gare nell’ultimo turno. Inoltre la società Messina Srl è stata multata dalla giustizia sportiva per 350 euro. L’ammenda, inflitta dal giudice sportivo Francesco A. Magni, è scattata nella partita dell’U15 “per violazione della norma sulle sostituzioni da effettuarsi in tre momenti di gara”. Confusione dunque dalla panchina dove hanno sbagliato a fare i cambi non rispettando gli slot previsti.

La Primavera (Under 19) ha sfidato il Trapani nella quarta giornata. I granata hanno prevalso per 4-0. In classifica il Messina si trova in penultima posizione con due punti conquistati frutto di due pareggi. Nel prossimo turno la formazione biancoscudata giocherà in casa contro la Casertana.

L’Under 17 ha sfidato domenica in trasferta l’Avellino. Gli irpini hanno prevalso per 2 reti a 0. Si trattava della quarta giornata e in questo torneo il Messina occupa l’undicesima posizione su quattordici squadre a quota due punti, frutto dei due pareggi ottenuti nelle precedenti sfide. Nel prossimo turno derby in casa col Catania, lo stesso sarà per l’Under 15.

Infine proprio la squadra nazionale più giovane, sotto i riflettori nelle passate settimane, che ha sfidato i pari età dell’Avellino. Gli irpini sono capolista del gruppo D insieme al Trapani e hanno vinto col risultato di 8-1. Il Messina Under 15 è l’unica squadra del gruppo D ancora a secco di vittorie e senza aver raccolto punti neanche da un pareggio. In quel di Avellino la prima buona notizia è stata il primo gol segnato in stagione dopo quattro giornate.

