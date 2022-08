Acr Messina, Sciotto: "In arrivo un difensore". Obiettivo quota 1000 abbonamenti - Tempostretto

Sembra più vicino il ritorno di Camilleri. Al momento circa 800 abbonati, si punta a 1000

MESSINA – Settimana importante quella che si è aperta che porterà alla chiusura del calciomercato. In casa Acr Messina, come ha raccontato il ds Pitino a Tempostretto, si è in cerca di figure di personalità ma soprattutto liberarsi di giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore.

Su questi argomenti, ma anche su crowdfunding e campagna abbonamenti, fa sentire la propria vicinanza allo staff e a tutto il mondo Messina il presidente Pietro Sciotto. Quest’ultimo lascia trapelare, confermando, alcune indiscrezioni sul mercato degli ultimi giorni.

Il Messina pensa ad un ritorno di Camilleri

La rosa biancoscudata è in via di definizione e quasi completa. All’ultimo allenamento congiunto tra Acr Messina e Città di Sant’Agata era presente anche il presidente Pietro Sciotto. La compagine biancazzurra milita in Serie D e ha cambiato tanto in vista della prossima stagione, a partire dell’allenatore, non più Mimmo Giampà ma Leonardo Vanzetto.

La squadra di Auteri si è imposta nell’amichevole per quattro reti a zero: a segno Marino, Balde, Konate e Grillo. A margine dalla società è trapelata soddisfazione per il lavoro per completare la squadra, difendendo la scelta di Pitino di far andare via chi non è stato utilizzato in questi ultimi test. Quindi non rientrano nei piani dello staff tecnico e sono tra i nomi pronti a lasciare lo Stretto Celic, Simonetti, Gonçalves. Anche il portiere under Fusco, di fatto già messo fuori rosa dall’arrivo di Riccardo Daga, bisognerà capire se sarà rescissione o si troverà per lui una sistemazione.

Come profilo over in difesa è sempre più vicino il ritorno in biancoscudato del gelese Vincenzo Camilleri. Per lui come Angileri e Trasciani si tratterebbe di un ritorno, ma che deve passare da una firma. Il difensore, che nel finale della scorsa stagione ha collezionato 8 presenze in biancoscudato, al momento è svincolato. Il suo arrivo sembra legato alla partenza di Maks Celic perché come profilo in campo e fuori i due sembrano non poter coesistere.

Gli obiettivi di crowdfunding e abbonamenti

Altri argomenti caldi della pre-stagione dell’Acr Messina sono il crowdfunding, che ha superato quota 500 sostenitori per un totale di poco al di sotto dei 40mila euro. Per la precisione raccolti fin qui, numeri verificati alla mattina di martedì 23 agosto, 38.561 euro grazie a 513 sostenitori. Nei giorni scorsi è arrivato un ringraziamento dello stesso presidente Sciotto e la somma dovrebbe destinata all’acquisto di un pullman personalizzato che sarà utilizzato dalla squadra, sgravando in parte le spese per le trasferte.

Riguardo la campagna abbonamenti, che al momento si attesta a quota 800 tessere sottoscritte, Sciotto spera di raggiungere i numeri della Serie D di 3 anni fa. L’obiettivo è quindi chiudere intorno a quota 1000. La speranza è anche quella di cominciare il campionato subito forte, e non come successo lo scorso anno con la squadra che si è ripresa nel finale, in modo da accrescere subito l’interesse della piazza e portare più gente allo stadio.

