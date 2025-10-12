Acr Messina-Reggina, Romano: “Vittoria che dà autostima e forza, la regaliamo ai tifosi”

Esultano allenatore e ds biancoscudati. Il patron della Reggina viene a metterci la faccia nel post partita: "Squadra ridicola, mi aspetto decisioni responsabili"

MESSINA – A due giorni dall’asta per dare una nuova proprietà alla società il Messina festeggia la vittoria nel derby dello Stretto contro la Reggina. Entusiasmo nell’ambiente biancoscudato, silenzio stampa tra gli amaranto ma a metterci la faccia viene la dirigenza ospite. Giuseppe Romano, allenatore Acr Messina così a fine partita: “Noi come abbiamo fatto fino ad adesso abbiamo pensato poco alla vicende societarie, abbiamo lavorato con serietà e professionalità. Dobbiamo continuare a lavorare, questa vittoria ci dà autostima, consapevolezza e forza. Sapremo martedì sera cosa succederà a livello societario. Siamo stati fortunati nell’occasione della doppia traversa, però credo che il Messina abbia fatto una partita diligente sapendo che non potevamo tenere ritmi alti per tutti e novanta i minuti. Abbiamo concesso solamente alla Reggina possesso palla sterile e sporcavamo tutte le linee di passaggio, stiamo stati bravi e abbiamo fatto una grande gara con i ragazzi che non si sono mai arresi contro una squadra avversaria che ha qualità immensa anche nei cambi. L’abbiamo interpretata bene, ringraziamo la nostra gente che ci ha spinto a non mollare mai e regaliamo la vittoria a noi e ai nostri tifosi. Sappiamo che dietro abbiamo un blocco difensivo ben solido e ben compatto, manchiamo in qualche reparto anche nei cambi però credo che la difesa oggi ha fatto una grande partita specialmente sui piazzati dove non abbiamo mai concesso situazioni importanti. Oggi ho visto sacrificio da parte di tutti, hanno rincorso in fase difensiva e questo deve essere lo spirito che ci deve contraddistinguere”.

Giovanni Martello, direttore sportivo Acr Messina: “Questa penso per me è una delle gioie calcistiche più belle. Giocare in una piazza così importante e con un pubblico così meraviglioso è stato incredibile, ci tenevamo parecchio a dare una gioia ai nostri meravigliosi tifosi. Primo gol di Roseti, è un ragazzo di prospettiva, dobbiamo dargli tempo e fiducia, i ragazzi bisogna aspettarli e lui non ha mai fatto mancare la propria voglia e abnegazione. A noi interessa poco chi segna ma il risultato del Messina. A livello societario, dal mio punto di vista, sono troppo contento e voglio godermi la vittoria e il gruppo meraviglioso non solo calcistico, quindi per ora vorrei godermi la vittoria e da martedì in poi vedremo se la nuova proprietà vorrà avvalersi della mia collaborazione. Oggi vittoria importantissima, per noi, la nostra gente e la classifica”.

Il patron Ballarino ci mette la faccia

Antonino Ballarino, patron della Reggina: “Devo chiedere scusa ai nostri tifosi per quello che è successo oggi e nelle domeniche passate ai nostri tifosi. La squadra che ho visto oggi è ridicola, io dico le cose per come sono e ho visto una squadra senza cuore che non poteva fare gol giocando in quel modo. Sono andato negli spogliatoi all’intervallo e ho detto che se oggi perdiamo questa partita molti di voi hanno il dovere di venire in società a chiedere la rescissione del contratto, questa squadra è stata costruita per vincere il campionato e si trova in una posizione ridicola. Troppo semplice oggi andare dal mister e dirgli la società non ha più fiducia in te sei esonerato, significa dare la responsabilità al mister e dare la possibilità ad un gruppo di giocatori importanti a scaricare la colpa a lui. Sono andato nello spogliatoio a dire qual è la strada da intraprendere in cui bisogna prendersi le responsabilità tutti”.