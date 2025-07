Acr Messina, via libera all’iscrizione in serie D

La Commissione di controllo ha accolto la domanda. Rimangono tanti i nodi da affrontare

MESSINA – Sì all’iscrizione dell’Acr Messina in serie D. La Commissione di controllo ha accolto la domanda. Sono stati pagati gli arretrati, stipendi e contributi, necessari per far partire la richiesta, su iniziativa del socio di minoranza ed ex presidente Pietro Sciotto. L’autorizzazione è arrivata dal Tribunale che, in attesa della prossima udienza del 10 settembre, quando Aad Invest e Sciotto dovranno presentare un piano di rientro del debito, aveva la possibilità anche di fermare l’operazione.

Il prossimo campionato sportivo sarà comunque complicatissimo per il Messina che ha una penalizzazione da scontare di 14 punti. Ma la prima necessità è quella d’evitare il fallimento societario.

