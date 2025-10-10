Agguato in casa a un pregiudicato, i particolari della sparatoria a San Fratello

Miracolosamente salva la moglie che ha aperto la porta ai malviventi. Chi era il bersaglio

Si chiariscono i contorni della sparatoria avvenuta a San Fratello nella tarda serata di ieri. I primi accertamenti fanno pensare ad un mancato agguato mortale. Bersaglio dei malviventi era infatti un pregiudicato locale.

Moglie apre la porta e le sparano addosso, salva per miracolo

Qualcuno ieri ha bussato alla sua porta, aprendo il fuoco appena dall’interno l’hanno spalancata. Miracolosamente illesa la moglie del pregiudicato che aveva aperto perché il marito era sotto la doccia. La donna si è scansata e i proiettili l’hanno mancata di pochissimo. I responsabili si sono poi dileguati.

Regolamento di conti? Chi era il bersaglio

I carabinieri sono ora sulle loro tracce. Improbabile si sia trattato di un “semplice” avvertimento, vista la spregiudicatezza dell’azione: chi ha aperto il fuoco ha mirato ad altezza uomo e la padrona di casa è viva per miracolo. Pochi dubbi sul fatto che l’obiettivo fosse il marito: l’uomo, un allevatore 70enne, ha alle spalle diversi guai con la giustizia, compresa una condanna definitiva per tentato omicidio. Non si esclude quindi il regolamento di conti.