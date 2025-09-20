AI Days a Messina, come cambieranno giustizia e relazioni politiche

Due giorni di studi a UniMe con ospiti nazionali su intelligenza artificiale e giurisdizione. Intervento di Renzi

Due giorni di dibattiti e convegni per capire come cambieranno la giustizia e le relazioni internazionali e politiche con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Ai tavoli, relatori di alto profilo e, in video collegamento Matteo Renzi (qui il suo intervento sul tema Ponte sullo Stretto) e l’ambasciatore Francesco Maria Talò.

I relatori

E’ un evento nazionale quello dell’AI Days, la due giorni all’Università di Messina tra il 19 e 20 settembre, organizzato dall’avvocato Francesco Carrozza, il professor Alessio Lo Giudice direttore del dipartimento di Giurisprudenza UniMe, il professor Alessandro Morelli direttore del dipartimento di Scienze Politiche UniMe, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Messina Paolo Vermiglio, il presidente di Anm Messina Andrea La Spada, la professoressa Maria Annunziata Astone, direttrice scientifica del master di II° livello Consumatore media digitali e tutele.

Al workshop hanno aderito all’evento anche l’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. e Patti, l’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Messina, Il Consiglio Notarile di Messina, la Lexroom.ai, Better Ipsum e Ibis. Infine, Il Comune di Messina ha patrocinato il consesso.

Due giorni di studio

Tra i tanti relatori del mondo accademico, della giustizia e delle istituzioni, anche la dottoressa Maria Vittoria Marchianò, presidente della VII commissione del CSM, e il dottor Marco Bisogni della VII commissione CSM, relatori del tema della AI tra legislazione e giurisdizione. Una occasione importante per la città per poter trattare e approfondire aspetti multidisciplinari della AI che necessariamente saranno oggetto di discussione quotidiana negli anni a venire.