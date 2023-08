Akademia al lavoro per la prossima Serie A2. Esordio in trasferta a Padova - Tempostretto

Le ragazze, riconfermate o nuove arrivate, sono già tutte a Messina. In questi giorni via ai primi allenamenti. Svelato il calendario con Akademia nel girone A

MESSINA – La prima foto delle ragazze di Akademia pronte alla prossima stagione di Serie A2 è stata scattata al PalaTracuzzi, quasi a voler onorare quello che fu il teatro della storica promozione di due anni fa. Nella passata stagione la salvezza venne raggiunta dopo una splendida cavalcata, nove vittorie consecutive, al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato Costantino rivolgendosi alle atlete – sarà anzitutto quello di farvi innamorare di Messina; imparerete ad apprezzarla. Una città che si fa amare, con gente capace di far sentire il proprio calore e che ultimamente si avvicinata tanto al mondo del volley”.

Per la prossima stagione il presidente Costantino ci aveva confermato in anteprima la nuova casa al PalaRescifina, ma a poco più di un mese dall’inizio del campionato ci sono dei lavori da ultimare. Intanto tutte le ragazze sono arrivate a Messina: confermate Ciancio, Catania, Martinelli e Mearini, tutte le altre sono volti nuovi che saranno a disposizione di coach Bonafede. Una sola straniera nel roster, l’americana Payne, che dovrà diventare la top player della formazione messinese.

“Dopo la pausa estiva – sono le parole di coach Bonafede – c’è grande voglia di ricominciare con tanto entusiasmo e curiosità. La serie A2 è un campionato strano; ci sono annate in cui il livello è più basso, altre in cui, al contrario, è molto alto. Nella prossima stagione assisteremo ad un torneo molto combattuto, con sette-otto squadre che puntano dichiaratamente a compiere il salto in serie A1 e, soprattutto, sono attrezzate per farlo. Per noi è un onore farne parte; dovremo affrontare la stagione al meglio, onorandola fino in fondo. Il finale di campionato scorso ha rappresentato una cavalcata epica e vogliamo continuare sulla stessa lunghezza d’onda”.

Il calendario del campionato

La prima novità è che Akademia sarà inserita nel girone A e non in quello B come nella passata stagione. Esordio in trasferta a Padova l’8 ottobre, la prima in casa invece sarà il 15 ottobre contro Como, già incontrata nella passata stagione nella poule salvezza. La formazione cara al presidente Costantino ospiterà poi Bologna il 22 ottobre prima di andare a giocare contro Talmassons in trasferta il 29 ottobre. Seguiranno nuovamente due gare in casa contro Pescara e Soverato l’1 e 5 novembre, un vantaggio non da poco. Poi il girone di andata si chiuderà a novembre con le ultime tre partite: in trasferta a Brescia il 12, in casa contro Perugia il 19 e in trasferta a Busto Arsizio il 22.

Girone di ritorno che vedrà la sfida in casa contro Padova il 26 novembre, Como in trasferta il 3 dicembre seguito dalla trasferta bolognese il 10. Talmassons in casa il 17 dicembre e prima della pausa natalizia Pescara e Soverato rispettivamente il 23 e 26 dicembre. Contro le calabresi anche lo scorso anno l’Akademia disputò il match di Santo Stefano. Si riprenderà nel 2024, il 7 gennaio in casa contro Brescia, trasferta a Perugia il 14 gennaio e il 21 gennaio ultima di stagione regolare in casa contro Busto Arsizio. La speranza è che Akademia quest’anno possa raggiungere una tranquilla salvezza andandosi poi a giocare la poule promozione nella seconda parte di stagione, passando dalla Coppa Italia che spera di ospitare a Messina e per cui ha già avanzato la candidatura.

Il roster di Akademia 2023/2024

“Il nostro è un gruppo – ha spiegato Bonafede – che dovrà velocemente acquisire identità e diventare squadra. Non avendo le pressioni delle altre formazioni di fascia alta, potremo permetterci di concentrarci solo sulla nostra voglia di far bene”. Di seguito la squadra di Akademia per la stagione 2023/2024 con i ruoli e i numeri ufficiali per la stagione.

Palleggiatore: 14. Giulia Galletti, 15. Ilaria Michelini.

Opposto: 8. Kelsie Payne, 1. Valeria Battista.

Schiacciatrice: 9. Jessica Joly, 10. Aurora Rosssetto, 6. Giulia Felappi.

Centrale: 2. Melissa Martinelli (conferma), 7. Valentina Mearini (conferma), 3. Greta Catania (conferma), 5. Dalila Modestino.

Libero: 4. Sara Ciancio (conferma), 12. Mariana Maggipinto.

