Akademia Messina torna sul taraflex contro Costa Volpino. Guzin: “Giochiamo unite”

Terza partita in pochi giorni per la capolista, domenica alle ore 15 al PalaRescifina arriva Costa Volpino

MESSINA – Seconda gara consecutiva al PalaRescifina per Akademia Sant’Anna. Dopo il successo nella serata di mercoledì 11 dicembre contro Castelfranco, per le SuperGirls di coach Bonafede un altro confronto dinnanzi al proprio pubblico; domenica 15 dicembre ore 15, ospite di turno le lombarde di Costa Volpino.

Le prossime avversarie delle messinesi sono reduci dal prezioso successo interno al tie-break con San Giovanni che ha consentito ad Akademia, in virtù dei tre punti conquistati ad Imola, di riprendersi la vetta con una lunghezza di vantaggio sulle romagnole. Nella classifica del girone A, Akademia Sant’Anna al primo posto con 29 punti (ma una gara in più disputata), Costa Volpino al 6° con 13 (Imola con lo stesso numero di punti al 5° per miglior quoziente set). Un solo precedente tra le due formazioni, quello dell’andata terminato con la vittoria (2-3) delle siciliane. Nessuna ex della gara.

Gara delicata, quella di domenica, che potrà fornire ulteriori indicazioni in vista delle tappe conclusive di Regular Season e dell’esordio in coppa Italia, contro la Trasporti Bressan Offanengo, nella gara unica dei quarti di mercoledì 18 dicembre, ore 20:30, sempre al PalaRescifina. Prima, ci sarà da superare l’ostacolo Costa Volpino, formazione guidata in panchina da coach Luciano Cominetti, dotata di spiccate individualità e di un’organizzazione di squadra in grado di far male a qualsiasi avversario.

Guzin: “Pensiamo a fare bene, risultato una conseguenza”

A presentare la sfida di domenica, la centrale Bibiana Guzin: “Veniamo da una partita che ci ha dato fiducia. Adesso, ci aspetta Costa Volpino, una squadra da non sottovalutare perché verranno per strappare più punti possibili. Dobbiamo sempre dare il massimo, imporre il nostro gioco e partire da subito concentrate, giocando unite come abbiamo sempre fatto”.

Con Castelfranco, Akademia ha dimostrato di essere in un ottimo momento di forma fisica e mentale: “Trend molto positivo. Per chi viene da fuori, giocare a Messina non è semplice sotto tanti aspetti ma dobbiamo continuare su questa strada. A prescindere da chi c’è oltre rete, dobbiamo pensare a noi ed a fare bene. Il risultato è una conseguenza”.

Il precedente e l’avversario Costa Volpino

Nella gara di andata del “PalaCbl”, dopo aver ceduto il primo set (25-23), le ragazze di coach Bonafede hanno vinto ai vantaggi il secondo (24-24), per poi cedere nel terzo (25-22), riequilibrare il computo nel quarto (21-25), chiudendo poi in proprio favore il match nel set decisivo (9-15).

Migliore realizzatrice della sfida, Bintu Diop con 26 punti (22 in attacco con una percentuale del 36 % e 4 ace), seguita dalle lombarde Valentina Zago a quota 25 (22 in attacco con una percentuale del 34 %, 2 muri e 1 ace) e Simona Buffo a 24 (21 in attacco con una percentuale del 38 %, e 3 ace). Top Blocker del confronto, Giada Civitico con 5 muri, mentre Top Acer, Bintu Diop con 4 ace.

Il roster delle ospiti presenterà alcune variazioni rispetto alla gara d’andata. Ci saranno la schiacciatrice turca Buket Yilmaz e la lettone, Paula Neciporuka, per un breve periodo a Messina per allenarsi con Akademia, proprio ad inizio di questa stagione. Assente Lana Silva Conceicao, lo scorso anno protagonista a Busto Arsizio e con la quale, dopo alcune gare di inizio stagione con la casacca delle lombarde, si sono separate le strade.

Articoli correlati