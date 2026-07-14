Akademia Messina ufficialmente ammessa in A2, il roster è completo

Si va a completare il puzzle per Akademia Sant'Anna in quest'estate, anche la campagna abbonamenti dovrebbe aprire a breve al PalaRescifina

MESSINA – La lunga estate caldissima di Akademia Sant’Anna non è ancora finita ma sono stati fatti dei passi importanti. La società cara al presidente Costantino dopo aver individuato il coach Leo Barbieri il nuovo allenatore ha presentato nelle scorse settimane le dodici atlete che comporranno il roster.

Squadra giovanissima, età media 22 anni, per un gruppo che come già detto in più occasioni punta alla massima serie ma in due anni. Tra le dodici a disposizione di coach Barbieri che saranno a Messina per cominciare la preparazione dopo Ferragosto ci sarà Elisabeth Caruso, unica siciliana, e le due 2007 Caterina Peroni e Veronica Quero, laureatesi campionesse europee under 22 con l’Italia di Nino Gagliardi proprio qualche giorno fa.

Ad Akademia, che ha anche incassato l’ammissione ufficiale al campionato rispettando tutti i requisiti, non resta che aprire la campagna abbonamenti al PalaRescifina vista la richiesta per il PalaTracuzzi per cui l’amministrazione a quanto risulta ad oggi non si è ancora espressa. Nel frattempo il presidente Costantino, sabato 11 luglio, è stato premiato al TaorminaSportFestival, a lui e alla società sono stati riconosciuti i meriti di una società che in pochi anni ha scalato le categorie dalla B2 fino a sfiorare la A1 in finale playoff.

Il roster di Akademia Messina 2026/2027

Palleggiatrici: Gaia Guiducci (2002), Sara Colombano (2000).

Schiacciatrici: Sara Bellia (2004), Payton Henderson (2003), Caterina Peroni (2007), Elisabeth Caruso (2007).

Centrali: Laura Franceschini (2006), Veronica Quero (2007), Martina Pegoraro (2002).

Opposti: Saana Lindgren (2000).

Liberi: Sofia Gazzola (2006), Elena Rolando (1999).