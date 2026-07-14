 Tra libri e natura: l'evento che unisce due community messinesi

Tra libri e natura: l’evento che unisce due community messinesi

Giuseppe Fontana

Tra libri e natura: l’evento che unisce due community messinesi

martedì 14 Luglio 2026 - 18:30

Il Silent Reading Club e Messinaintrek insieme per un appuntamento speciale: ecco quando e dove

MESSINA – Da una parte la scoperta del territorio messinese attraverso escursioni e trekking che ormai da anni portano giovani (e meno giovani) nel cuore delle meraviglie peloritane. Dall’altra la passione per la lettura, la voglia di staccare dalla frenesia quotidiana e di chiudere le porte alle connessioni esclusivamente digitali per tornare a contatti reali.

Sono questi gli obiettivi delle community che ruotano intorno ai progetti Messinaintrek e Silent Reading Club, che ora, insieme, daranno vita a un evento speciale in programma venerdì 17 luglio.

Libri e natura: Silent Reading Club e Messinaintrek insieme

Anna Merlino e Alice Scimone, le fondatrice delle due realtà, hanno scelto il Parco Ecologico San Jachiddu come luogo simbolo per un evento che unirà natura e lettura, la scoperta di un luogo meraviglioso, un’oasi di pace e natura, e la voglia di farlo insieme, solo con un libro. Basterà portarne uno, aggiungere un telo per potersi sdraiare sull’erba e raggiungere il parco alle 17.30.

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