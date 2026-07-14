Basket School Messina riparte in B Interregionale con coach Sidoti, Marinelli e Samardzic

Superato il nodo iscrizione, ma attendendo ancora vicinanza e sostegno reale dalla città, gli scolari hanno iniziato a costruire la squadra

MESSINA – La Messina Basket School il primo luglio ha annunciato di aver completato l’iscrizione che ha previsto un esborso economico da parte del vecchio gruppo dirigente ma soprattutto la trasformazione in Ssd. Archiviato questo ostacolo la società ha rivolto un appello a tutti, anche a chi avrebbe potuto già intervenire, ad aiutare il club. Nel frattempo ha iniziato a pensare alla prossima stagione ed è partita dalla conferma di coach Pippo Sidoti, che sarà ancora alla guida della prima squadra anche nella stagione sportiva 2026/2027 e si tratta della nona stagione consecutiva di matrimonio tra scolari e il tecnico pattese.

«La conferma di Pippo Sidoti – dice il direttore sportivo Clemente Mazzù – rappresenta il nostro punto fermo, la figura dalla quale abbiamo voluto ripartire. Senza il suo lavoro difficilmente avremmo raggiunto i risultati ottenuti in questi anni. Con passione, competenza e una dedizione fuori dal comune, riesce ogni stagione a trasmettere la propria mentalità al gruppo, valorizzando ogni giocatore e tirando fuori il meglio da ciascuno di loro. In questi anni ha rilanciato tanti atleti, accompagnandoli in un percorso di crescita che spesso li porta a esprimersi ben oltre le aspettative iniziali. Grazie a questa capacità, siamo riusciti a conquistare traguardi che all’inizio della stagione pochi avrebbero pronosticato per una squadra costruita con risorse limitate, ma con idee chiare, spirito di sacrificio e grande senso di appartenenza».

Il lavoro svolto da coach Sidoti è stato apprezzato non solo dagli addetti ai lavori, ma anche dall’intero ambiente messinese, che ne riconosce le qualità tecniche e umane: «Sono felice di poter proseguire questo percorso – spiega Sidoti – la volontà della società di andare avanti, senza arrendersi davanti alle difficoltà, è un segnale importante di serietà, programmazione e attaccamento a questi colori. Nelle ultime stagioni abbiamo costruito qualcosa di bello insieme, raggiungendo per tre anni consecutivi i playoff nazionali, ma sappiamo che ogni campionato fa storia a sé. Ci aspetta una stagione molto impegnativa, perché il livello del campionato continuerà ad alzarsi e ci saranno tante squadre attrezzate e ambiziose. Per questo dovremo farci trovare pronti, lavorando con umiltà, intensità e grande spirito di sacrificio. Sono convinto che anche quest’anno il pubblico messinese saprà starci vicino: nelle partite più importanti abbiamo sentito tutto il calore della nostra gente e il sostegno della piazza è stato un valore aggiunto. Ripartiamo con entusiasmo e con la voglia di regalare nuove soddisfazioni ai nostri tifosi, consapevoli che dovremo conquistarci ogni risultato giorno dopo giorno e sin dai primi allenamenti».

Primo colpo la conferma di Marinelli

In seguito la Messina Basket School ha inaugurato il proprio mercato nel segno della continuità. La società giallorossa, infatti, ha confermato Leonardo Marinelli. Il playmaker romano, classe 2004. Dopo una stagione di assoluto livello, Marinelli si è guadagnato la fiducia della società grazie al rendimento costante e all’impatto avuto partendo spesso dalla panchina. Con 10,5 punti di media in 23’09” di utilizzo, un massimo stagionale di 26 punti contro Catanzaro e ben 90 assist distribuiti (13° miglior “passatore” del campionato), il playmaker si è affermato tra i migliori sesti uomini del torneo. Prestazioni di spessore confermate anche nei playoff contro la Scandone Avellino, con la serie chiusa con 26 punti in gara-1, 17 in gara-2 e 16 in gara-3.

Per Marinelli sarà la terza stagione della carriera a Messina. Arrivato in città nel 2023 con la maglia della Fortitudo, aveva lasciato subito il segno chiudendo il campionato con 14 punti di media e un season high di 39 contro Piazza Armerina. Dopo l’esperienza con il Teramo a Spicchi, conclusa con 9,6 punti di media in 36 presenze, è approdato alla Messina Basket School nell’estate 2025, dove ha confermato le proprie qualità e proseguito il percorso di crescita sotto la guida di coach Sidoti.

Romano, cresciuto nel vivaio del Basket Roma, Marinelli ha completato l’intera trafila delle giovanili nella società capitolina, disputando i campionati Under 15, Under 16, Under 18 e Under 19 Nazionale, mantenendo sempre la doppia cifra di media e toccando il picco di 13,8 punti nell’Under 19 nella stagione 2021/22. Parallelamente ha debuttato anche con la prima squadra in C Gold e C Silver, chiudendo le annate 2021/22 e 2022/23 rispettivamente con 14,1 e 13,6 punti di media.

La prima novità è Samardzic

Infine il primo colpo di mercato è l’ingaggio di Bakir Samardzic, ala bosniaca classe 2004 (200 cm), primo nuovo innesto del roster che affronterà il prossimo campionato di Serie B Interregionale. Reduce dall’esperienza con il Mola New Basket, Samardzic ha già avuto modo di mettersi in evidenza lo scorso anno nello stesso girone affrontato dalla formazione giallorossa. Dopo la conferma del playmaker Leonardo Marinelli, la società piazza così il primo colpo in entrata del proprio mercato.

Samardzic arriva in Italia nel 2021 per vestire la maglia della Real Basket Agrigento, disputando il campionato di C Silver e, parallelamente, quello Under 19 Regionale. Chiude con 5,5 punti di media in prima squadra e 16,8 nel torneo giovanile. In crescita la stagione successiva, con una media che sale a 10,7 punti in 25 presenze in C Silver. Nel 2023 approda al Castanea, esperienza che si interrompe dopo 12 partite e 22 punti complessivi. La scelta di trasferirsi al Peppino Cocuzza, in Serie C, si rivela azzeccata: chiude infatti la stagione con 399 punti realizzati in 25 presenze, viaggiando alla media di 16 punti a partita.

Successivamente veste la maglia della Nova Capo d’Orlando, sempre in Serie C, facendo registrare 12,1 punti di media, prima del salto al Mola New Basket. Nell’ultimo campionato di Serie B Interregionale conferma il proprio valore anche in un torneo di livello superiore, chiudendo con 8,8 punti di media e un season high di 16. Nella gara d’andata disputata contro la Messina Basket School realizza 13 punti, lasciando intravedere quelle qualità che adesso metterà al servizio della squadra di coach Pippo Sidoti.