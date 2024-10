Akademia Messina vince il trofeo amichevole. Bonafede: “Ora il campionato”

Si è disputato al PalaRescifina il trofeo amichevole che ha visto la partecipazione di Marsala Volley, poi esclusa, e Pallavolo Crotone

MESSINA – Ci si aspettava un trionfo di Akademia Sant’Anna e così è stato. Nell’ultimo weekend di attesa, in vista dell’inizio di campionato previsto il prossimo 6 ottobre, le atlete di coach Bonafede superano al “PalaRescifina” la Pallavolo Crotone e si aggiudicano il trofeo “Centro Commerciale Maregrosso”. Qualche settimana fa le ragazze del presidente Costantino avevano trionfato nel triangolare, ben più blasonato, di Ponte di Legno.

Nel programma originario, inserita anche Marsala Volley che, a causa della mancata presentazione della documentazione prevista dai regolamenti federali, è stata esclusa dalla manifestazione. L’inadempienza della formazione siciliana ha creato nocumento grave allo svolgimento del torneo, a quel punto, ridotto ad una sola partita, l’ultima, tra Akademia Sant’Anna e Pallavolo Crotone. Ad animare il pre-gara dell’unico match ufficiale consentito, due allenamenti congiunti, fuori torneo, tra le ragazze della Sicilia orientale e la Pallavolo Crotone prima, Akademia Sant’Anna a seguire.

Si è giocato, in tutti i confronti, al meglio dei tre set. Da segnalare la presenza, tra le file della Pallavolo Crotone, della palleggiatrice messinese, Emma Sturniolo, e del libero, Marcella Maggipinto, sorella della nostra ex Marianna. Ad assegnare il trofeo la sfida tra Pallavolo Crotone e Akademia Sant’Anna, con la squadra padrona di casa che ha archiviato la pratica in tre set.

Le dichiarazioni di coach Bonafede e Diop

Coach Fabio Bonafede: “Test importante per noi e che ci ha messo alla prova. Il pomeriggio è iniziato con un rapido riscaldamento che non ha consentito alla squadra di entrare in campo con la giusta concentrazione. Siamo riusciti a portare a casa, comunque, un buon risultato; tutte queste sono tappe di avvicinamento al campionato che, a sua volta, sarà un rodaggio continuo di una squadra nuova. Adesso, sarà fondamentale lo spirito con cui entreremo nelle gare che contano. Oggi abbiamo dimostrato il nostro grande impegno, nell’ambito di un torneo in cui spero che la gente si sia divertita. Adesso, guardiamo avanti e pensiamo alla prima di campionato contro Imola della prossima settimana”.

L’opposto Bintu Diop: “Oggi siamo partite con la retromarcia inserita. Poi, abbiamo iniziato a giocare, facendo vedere ciò che sappiamo fare. Ci manca l’adrenalina delle gare che contano davvero e non vediamo l’ora di scendere in campo domenica prossima. C’è voglia di far vedere di che pasta siamo fatte e di confermare le attese”.Intanto, domenica 6 ottobre sarà già campionato. Al “PalaRescifina”, con inizio alle ore 16, attesa la neo-promossa Csi Clai Imola.

I due allenamenti congiunti

Nel game one, test match tra Pallavolo Crotone e Marsala Volley. Calabresi in campo con Sturniolo in regia, Barbaro suo opposto, Tornesello e Colò centrali, Morciano e Angeloni posto 4, libero Marcella Maggipinto. 1° allenatore Piero Asteriti, 2° allenatore Alfredo Argirò. Siciliane che rispondono con Grippo in regia, Varaldo suo opposto, Cecchini e Zingoni centrali, Pozzoni e Meniconi posto 4, libero Oggioni. 1° allenatore Luca D’Amico, 2° allenatore Lucio Tomasella. Successo di Marsala per 2-0 (25-19, 25-18).

Nel game two, altro test match; questa volta in campo Akademia Sant’Anna e Marsala Volley. Nello starting six, messinesi con Carraro in regia, suo opposto Diop, centrali Modestino e Babatunde, posto 4 Rossetto e Mason, libero Norgini. 1° allenatore Fabio Bonafede, 2° allenatore Flavio Ferrara. Marsala Volley in campo con Grippo in regia, suo opposto Varaldo, centrali Cecchini e Zingoni, posto 4 Pozzoni e Meniconi, libero Oggioni. 1° allenatore Luca D’Amico, 2° allenatore Lucio Tomasella.

Inizio difficile per Akademia. Marsala avanti nel parziale e messinesi costrette ad inseguire. Finale ad alta intensità: ospiti con un vantaggio di quattro lunghezze da amministrare (19-23) fino al break nel turno al servizio di Mason che costringe coach D’Amico a chiamare time-out. I trenta secondi di pausa, in realtà, servono a caricare ancor più le ragazze di coach Bonafede che, prima recuperano lo svantaggio, per poi chiudere con un primo tempo di Babatunde (25-23).

Nel secondo set, per Messina dentro Guzin al posto di Modestino, per Marsala Caserta su Zingoni. Messina avanti (4-2) e coach D’Amico ferma subito il gioco. Il muro funziona su entrambi i fronti, Babatunde passa in fast, Diop con un ace e padrone di casa a +5 (8-3). Stavolta è Marsala ad essere in difficoltà: Messina avanza e le ospiti non riescono a tenere il passo. Sul +7 delle ragazze di Bonafede, coach D’amico si gioca il secondo time-out (14-7). Ancora una volta, interruzione che si rivela utile; Marsala ci prova e si porta a -4. Anche coach Bonafede ferma il gioco (16-12). Finale tutto messinese e chiusura firmata da Rossetto in pipe e Diop da posto 4 (25-18).

Nel terzo set, tra le file di Messina, conferma per Guzin, mentre Rollins rileva Mason; Caforio rimpiazza Norgini. Per Marsala, Bondavalli al posto di Pozzoni. Marsala inizia con un break di vantaggio e coach Bonafede ferma il gioco (2-4). Messina recupera, Marsala tiene il colpo e sul sorpasso bianco-blu, il tecnico messinese si affida al secondo time-out consentito (10-11). Si procede punto a punto, con un leggero vantaggio ospite (17-18). Break Marsala (20-22) cui risponde un muro di Babatunde. Rollins trova la parità bucando le mani avversarie (22-22). Nuovo sorpasso ma è ancora Rollins a rimettere tutto in equilibrio (23-23). Due errori di Messina consegnano il set a Marsala (23-25).

Il racconto del matche che assegna il trofeo

Alle 19, l’incontro ufficiale per l’assegnazione del trofeo “Centro Commerciale Maregrosso”; a contenderselo, Akademia Sant’Anna e Pallavolo Crotone. Nello starting six, Akademia in campo con Carraro in regia, Diop opposto, Babatunde e Modestino al centro, Mason e Rossetto posto 4, libero Norgini. 1°allenatore Fabio Bonafede, 2° allenatore Flavio Ferrara. Pallavolo Crotone che risponde con Sturniolo in regia, Pasquini opposto, Colò e Tornesello centrali, Morciano e Esposito posto 4, libero Cesario. 1° allenatore Piero Asteriti, 2° allenatore Alfredo Argirò. Direzione di gara affidata a Erika Burrascano (1° arbitro) e Eleonora Morabito (2° arbitro) di Messina.

Nel primo parziale, Akademia prende subito le distanze, macinando gioco e punti. Gap considerevole quello tra le due squadre che cresce fino al massimo vantaggio concretizzatosi con un distacco di dodici lunghezze (22-11). Chiusura di set che arriva su un touch-out conquistato da Diop (25-13).

Nel secondo parziale, Rollins dentro per Rossetto, Caforio al posto di Norgini. Pallavolo Crotone con Sudano al posto di Esposito. Inizio equilibrato (3-3), poi break delle calabresi nel turno al servizio di Sturniolo (3-5). Messina si desta, si prende la parità, prima di staccare ampiamente Crotone (20-12) e chiudere il parziale (25-17).

Nel terzo set, Guzin in campo al posto di Babatunde, conferma per Rollins e Caforio. Avvio punto a punto (4-4), poi Messina avanza (9-5). Sul 12-7 coach Bonafede cambia Carraro con Trevisiol e Diop con Rossetto. Messina non lascia più nulla sul taraflex del “PalaRescifina” e allunga a + 10 (20-10). Gli ultimi palloni vincenti portano la firma di Rossetto e Guzin (25-14).

Tabellino

Akademia Sant’Anna: Norgini (L) 0, Olivotto n.e., Carraro 2, Modestino 11, Rollins 10, Rossetto 2, Mason 14, Trevisiol 0, Caforio (L) 0, Babatunde 8, Guzin 1, Diop 11. 1° allenatore F. Bonafede, 2° allenatore F. Ferrara

Pallavolo Crotone: Colò, Tornasello, Sturniolo, Kus, Maggipinto (L), Bosi, Angeloni, Pasquini, Morciano, Sudano, Barbaro, Cesario (L), Esposito. 1° allenatore P. Asteriti, 2° allenatore A. Argirò

