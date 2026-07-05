Al via il nuovo Consiglio comunale di Messina

L'insediamento a Palazzo Zanca. Tra giuramenti, rinunce e e l'elezione di presidente (Minutoli) e vicepresidente
MESSINA – Ecco il nuovo Consiglio comunale. Si è insediato stamattina e i 32 consiglieri hanno giurato. A presidere la consigliera più votata: Mariella Perrone (Partito democratico).
Si è iniziato con il giuramento dei consiglieri. Anche le assessore Alessandra Calafiore e Liana Cannata hanno giurato per poi rinunciare a favore degli uscenti Rosaria Di Ciuccio e Giuseppe Busà, per Sud chiama Nord.
In pole position per la presidenza del Consiglio comunale l’ex assessore Massimiliano Minutoli, che subentrerà a Nello Pergolizzi, e anche la vicepresidenza dovrebbe andare a ScN.
I punti all’ordine del giorno
Nel corso della seduta il nuovo Consiglio comunale sarà chiamato ad affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Insediamento del Consiglio comunale e giuramento dei consiglieri neoeletti;
2. Surroga dei consiglieri dimissionari;
3. Esame delle condizioni di eleggibilità e candidabilità ai fini della convalida degli eletti;
4. Eventuali ulteriori surroghe;
5. Esame di eventuali situazioni di incompatibilità;
6. Elezione del presidente del Consiglio comunale;
7. Elezione del vicepresidente del Consiglio comunale;
8. Giuramento del sindaco.
In aggiornamento.
La geografia del nuovo Consiglio comunale di Messina
Il nuovo Consiglio comunale è composto da 20 rappresentanti delle liste a sostegno del sindaco Federico Basile, assegnatari del premio di maggioranza, e da 12 consiglieri espressione delle forze di minoranza. Nella coalizione di maggioranza entrano in Consiglio i rappresentanti delle liste Sud chiama Nord, Basile Sindaco di Messina, Messina Protagonista, Federico per Messina e Amo Messina.
In aggiornamento.