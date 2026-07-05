 Si sente male su una nave da crociera, turista salvata a Messina

Si sente male su una nave da crociera, turista salvata a Messina

Redazione

Si sente male su una nave da crociera, turista salvata a Messina

domenica 05 Luglio 2026 - 10:08

Intervento decisivo della Guardia costiera con una motovedetta. Poi il soccorso del 118

MESSINA – La nave da crociera “Celebrity Ascent” era appena salpata da Messina quando una turista ieri pomeriggio si è sentita male. Dopo il soccorso del medico di bordo, il capitano ha valutato la necessità di tornare indietro, oltre ad avvisare la Guardia costiera. Quest’ultima, con una motovedetta, ha raggiunto la nave da crociera. Da qui il trasporto della donna al porticciolo del Marina del Nettuno. E poi gli operatori del 118 l’hanno portata in ospedale a Messina per accertamenti.

Al fianco della donna il marito e il medico di bordo. “Celebrity Ascent” è poi ripartita con il medico, dopo essersi fermata a Pace.

L’immagine è di repertorio.

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