Amam al lavoro in via Noviziato per l’emergenza acqua

Un intervento di molte ore per risolvere il problema idrico

MESSINA – “La situazione sta migliorando. Ieri un po’ d’acqua è arrivata, anche se c’è ancora scarsa pressione nei rubinetti”. Un condomino di via Noviziato si dice ottimista: “Gli operai mandati dall’Amam e i tecnici della società hanno lavorato per molte ore in funzione del rifornimento di tre palazzi”. Dopo l’appello accorato (“Undici giorni senz’acqua”) dell’amministratrice dello stabile n. 56 di via Noviziato Casazza, Gaetana Giustino, l’Amam sta cercando di comprendere la causa del problema, dato che in zona l’acqua c’è.

Da ieri, e si prosegue oggi, si sta lavorando per risolvere le falle nelle condutture, collegando il sistema idrico al pozzo di Montepiselli. Stamattina un nuovo sopralluogo e nuove verifiche.

