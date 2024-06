Amam, ripristinato il guasto sul Fiumefreddo: l’acqua torna a fluire nei serbatoi cittadini

Un black out in zona etnea aveva provocato il fermo dell'acquedotto che alimenta la città

È stato riparato dal gestore elettrico il guasto alla rete che ha lasciato senza energia la zona etnea di Torrerossa in cui sorge l’impianto di captazione di Aman. Visti i tempi contenuti di fermo nell’adduzione idrica da Fiumefreddo, non dovrebbero registrarsi disagi nella distribuzione idrica a Messina. L’acqua sta gradualmente tornando a fluire nei serbatoi cittadini. Amam ricorda il proprio numero di pronto intervento 090.3687711, attivo H 24 per ogni emergenza.