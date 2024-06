Amministrative. Al via lo spoglio a Rometta e Spadafora

Alle 14.00 sono state avviate le operazioni di spoglio nei Comuni di Rometta e Spadafora, chiamati ad eleggere il Sindaco e il Consiglio Comunale

ROMETTA – Al via le operazioni di spoglio nei Comuni di Rometta e Spadafora. Alle 23.00 di ieri, 9 giugno, si sono concluse le operazioni di voto eseguite in concomitanza con le elezioni europee 2024. Dalle 14.00 lo scrutinio dei voti, per stabilire i nuovi sindaci e i componenti del consiglio comunale dei due comuni del tirreno.

I candidati a sindaco nel Comune di Rometta, Nino Cirino e Melania Messina.

A Rometta hanno votato 4006 elettori su un totale di 6035 aventi diritto al voto. Si contendono la guida amministrativa della cittadina i candidati Nino Cirino e Melania Messina, sostenuti rispettivamente dalle liste “Vivi Rometta” e “Generazione Rometta”.

AGGIORNAMENTO: Primi dati in arrivo dai seggi elettorali, che mostrano un serrato testa a testa tra Cirino e Messina rispettivamente al 50,31% delle preferenze contro il 49,69%. Una sola sezione ha concluso le operazioni di spoglio, bisognerà attendere per avere un quadro più chiaro e anticipare una previsione sul risultato di queste elezioni comunali.

I candidati a sindaco nel Comune di Spadafora, da sinistra: Pinuccio Nomefermo, Tania Venuto e Lillo Pistone.

A Spadafora hanno votato 3077 elettori su un totale di 4593 aventi diritto al voto. I candidati al sindaco, questa volta, sono tre: l’uscente Tania Venuto, Lillo Pistone e Pinuccio Nomefermo sostenuti rispettivamente dalle liste “Per Spadafora”, “Rinasce Spadafora” e “Riprendiamoci Spadafora”.

AGGIORNAMENTO: A spoglio ancora in corso, Pistone risulta in vantaggio sui due avversari Venuto e Nomefermo, in un serrato testa a testa. Le operazioni di scrutinio continueranno per le prossime ore, quando si potranno avere i primi dati definitivi dalle varie sezioni elettorali.

Gli altri Comuni al voto

Al voto, nel tirreno, anche i Comuni di Brolo e Oliveri. A Brolo i candidati a sindaco sono Vittoria Cipriano, sostenuta dalla lista “Per il territorio” e Pippo Laccoto, sostenuto dalla lista “Scriviamo il futuro”. A Oliveri i candidati sono Michele Pino, con la lista “Siamo Oliveri” e Francesco Iarrera, con la lista “Oliveri Francesco Iarrera”.

