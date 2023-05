Anche a Barcellona il teatro entra in carcere - Tempostretto

Verso il teatro stabile al Madia di Barcellona, detenuti coinvolti in Antropolaroid di Tindaro Granata

BARCELLONA – Anche i detenuti di media sicurezza del Vittorio Madia di Barcellona calcheranno in palcoscenico da protagonisti. Perché progetto che a Gazzi è ormai diventato un teatro stabile, il Piccolo Shakespeare, e che ora si allarga anche all’istituto penitenziario della città del Longano.

Il motore della ennesima bellissima iniziativa a favore dei detenuti è ancora una volta d’aRteventi di Daniela Ursino, accanto al regista Tindaro Granata. Proprio da oggi i detenuti sono coinvolti nelle prove aperte, la prima è partita oggi pomeriggio, intitolate “Ricordi di Zagara”.

Non un testo qualunque né una data qualunque: sullo sfondo c’è infatti la tragedia della strage di Capaci, nel giorno dell’anniversario. Un appuntamento che ha una doppia valenza, quindi, quella di oggi: oltre al valore della riaffermazione della persona ristretta in carcere che si mette in gioco sul palcoscenico, quello della legalità, nel ricordo del sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta.

La prova aperta è propedeutica alla messa in scena dello spettacolo Antropolaroid, un successo consolidato di Granata. “E’ un altro importante tassello in progress che vede il sostegno della Caritas diocesana di Messina con l’Arcivescovo monsignor Giovanni Accolla e di padre Nino Basile, direttore Caritas – spiega Ursino – Il primo momento di una progettualità che approderà alla realizzazione del Teatro “Piccolo Shakespeare” di Barcellona per cui si sta lavorando”.