Ancora un incidente in via Garibaldi, una giovane ferita

Messina. La polizia municipale sta verificando la dinamica

MESSINA – Uno scontro oggi pomeriggio fra una motocicletta e uno scooter. I mezzi a terra. I soccorsi e la polizia municipale sul posto. Una giovane è rimasta ferita ma non è grave. Tuttavia, colpisce che l’episodio avvenga a quasi 48 ore dall’incidente in cui ha perso la vita il 17enne Gabriele Cavò. Non molto lontano dall’impatto mortale fra Smart e moto e, dall’altra parte, prima dell’incrocio con il viale Giostra.

Indagini in corso della polizia muncipale sotto il coordinamento del comandante Giovanni Giardina e del responsabile della sezione infortunistica Giovanni Arizzi.

