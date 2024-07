Annalisa a piazza Duomo il 13 luglio per Rds Summer Festival

Nuova sorpresa per la due giorni musicale a Messina

MESSINA – Altri nomi di grande presa popolare a Messina per la due giorni di Rds Summer Festival. Aprono Alessandra Amoroso e i Coma_Cose il 12 e e il 13 luglio ci sarà a piazza Duomo Annalisa, protagonista di tanti tormentoni musicali. Ad annunciare la nuova sorpresa l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro.

Sexy e votata al pop più leggero, Annalisa ha avuto in questi giorni la soddisfazione di vedersi dedicare dalla Nasa un asteroide. La motivazione? “Ha una laurea in fisica ma si è fatta notare nell’industria musicale” (fonte Corriere della Sera). Si legge invece sul sito di Onda Rock: Annalisa Scarrone, per tutti Annalisa, nata a Savona nel 1985, è una delle cantanti italiane di maggior successo, potendo vantare 25 Dischi di platino e 12 Dischi d’oro. Ha totalizzato 500 milioni di visualizzazioni dei video (dato da aggiornare, n.d.r.), partecipando a trasmissioni tv e realizzando diverse collaborazioni, sia italiane che internazionali (ad esempio con Dua Lipa e David Guetta)”.

Otto i suoi album e, dopo la partecipazione a Sanremo 2024 con “Sinceramente”, ottenendo il terzo posto, la cantante ligure è la prima donna italiana a entrare nelle prime 100 posizioni della Billboard Global 200, la classifica delle canzoni in base all’attività di streaming e/o di vendita del mondo (fonte Onda Rock).

