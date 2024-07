Annalisa ci sarà nella seconda serata di Rds Summer Festival

L'annuncio è stato dato stasera nel corso della prima serata a piazza Duomoo

MESSINA – La notizia era nell’aria. Dalla delusione per i fan alla sorpresa: non è vero che non parteciperà a Rds Summer Festival, a piazza Duomo, come era stato annunciato forse per ragioni di marketing. Annalisa sarà una delle stelle della seconda serata di sabato 13. L’annuncio è avvenuto durante la prima serata.

Attese 7000 persone anche per la seconda serata, quelle che sono riuscite a registrarsi e accreditarsi per il concerto.

Sabato, dalle 21, ci saranno pure l’attesissima Alessandra Amoroso, Clara, Olly, Alfa e Arisa. A condurre le due serate la speaker radiofonica Petra Loreggian.

Articoli correlati