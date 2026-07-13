Messina, “5 ore al pronto soccorso e dimessa perché mancano i posti letto”

Il Pri parte da un caso segnalato "lo scorso sabato per denunciare il fallimento della sanità in Sicilia. Servono posti letto vero, politica latitante"

MESSINA – “Sanità in Sicilia: il ministero ne certifica il fallimento. Un altro caso a Messina ne

è la prova. È di sabato scorso la notizia di una donna, con una documentata grave frattura al bacino, rimasta per 5 ore al Pronto soccorso del Policlinico di Messina in attesa di essere visitata. E alla fine dimessa per mancanza di posti letto e quindi costretta ad andare in una struttura privata. Questa è la sanità siciliana reale: non quella dei numeri sulla carta ma quella che si abbatte sulla pelle dei malati nei corridoi degli ospedali”. A scriverlo è il segretario cittadino del Pri, Partito repubblicano italiano, Angelo Toscano. Partito che fa parte del centrodestra ma che in questo comunicato attacca la gestione regionale e nazionale.

“La Sicilia è tra le peggiori regioni d’Italia per assistenza sanitaria”

Continua la nota: “Un caso che è la fotografia di ciò che riscontra lo stesso ministero: liste d’attesa infinite, reparti saturi, personale allo stremo, cittadini ormai numeri di statistica. Infatti il monitoraggio Lea (Livelli essenziali d’assistenza) del ministero della Salute e il XIV Rapporto Crea Sanità 2026 dicono senza mezzi termini ciò che la politica regionale continua a nascondere dietro comunicati autocelebrativi: la Sicilia è tra le peggiori regioni d’Italia per assistenza sanitaria, bloccata sotto la soglia critica del 40% di performance, superata persino da territori con meno risorse. Non un incidente statistico ma il risultato di anni di scelte sbagliate e di un sistema lasciato allo sbando per concreta mancanza di capacità gestionale”.

“In Sicilia servono posti letto veri, personale vero, responsabilità politiche vere”

Scrive Toscano: “E mentre l’assessorato continua a snocciolare percentuali di “miglioramento” e l’Asp di Messina sbandiera progressi nella crescita dei servizi, si assiste ancora una volta al divario tra ciò che si dice e ciò che succede. Servono posti letto veri, personale vero, responsabilità politiche vere. Chi governa la sanità in Sicilia ha il dovere di rispondere, oggi, di questo ennesimo caso — non tra un anno, non al prossimo rapporto ministeriale, ma ora, davanti ai cittadini che ogni giorno rischiano la vita per un’attesa. Ed è ora che anche il governo nazionale prenda coscienza che la salute non è un bene di consumo su cui risparmiare. La sanità non è un capitolo di bilancio: è un diritto costituzionale. E in Sicilia, ogni giorno, viene calpestato”.

Quello che mette in evidenza il Partito repubblicano è stato da noi affrontato in più occasioni. Gli stessi operatori sanitari, a Messina e in Sicilia, sono vittime di una situazione che richiede un salto di qualità nella politica regionale e nazionale. Più che di emergenze, si tratta di elementi strutturali.

La sanità pubblica e il sistema sanitario nazionale vanno rilanciati con un’azione riformatrice davvero innovativa. E non c’è più tempo da perdere.

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