Tiziano Ferro chiude il tour a Messina: “Questo è il posto migliore per salutarci” VIDEO

"Fare sold out prima a Messina che a casa mia significa che forse è un po' anche questa casa mia"

servizio di Silvia De Domenico

Messina- Si chiude a Messina il tour negli stadi di Tiziano Ferro. “Ciao Sicilia, questo è il posto migliore per salutarci”, dice il cantante ai suoi 40.000 fan del Franco Scoglio.

25 anni di successi: da “Sono un grande” del 2025 a “Xdono” del 2001

Inizia così una serata che ripercorre 25 anni di successi del cantante. Da un brano dello scorso anno, “Sono un grande”, al tormentone del 2001, “Xdono”. Tiziano Ferro ha cantato e ballato per più di 2 ore. 33 brani in totale, accompagnati da band e corpo di ballo, ma non sono mancati i bis a fine concerto.

“Ho fatto sold out prima a Messina che a casa mia”

Dopo i primi 3 brani ha salutato il pubblico. “Messina è stata la prima data sold out di questo tour, la prima in assoluto. Non voglio dire niente agli altri ma qui voglio dire “Cioè la Siciliaaaaa”, e scatta un lungo applauso per Tiziano Ferro. “Io non sarò nato qui, o forse ho degli avi non lo so, però questo mi fa sentire adottato da voi, voluto bene da voi, dopo 25 anni insieme questo è un regalo emozionantissimo. Fare sold out qui prima che a casa mia significa che forse è un po’ anche questa casa mia“, aggiunge.

Ferro non riesce a trattenere la risata mentre canta

Non sono mancate le battute ironiche fra un’esibizione e l’altra. A due giovani sposi sotto il palco dice “è andata meglio a voi che a me, col matrimonio intendo”. E poi saluta i fan che si intravedono fuori dallo stadio, sulle colline alle spalle del Franco Scoglio: “In effetti era sold out, non li giudico”. E strappa un sorriso al pubblico. Ma le risate non sono mancate anche dopo. Quando dei palloni colorati sono stati lanciati dal palco verso il pubblico. Due dei grandi gonfiabili in particolare, casualmente uno rosso e uno giallo, sono finiti in tribuna. “E’ incredibile, è successo solo qui. Di solito i palloni si fermano sul prato, qui invece il vento li ha portati lassù”, ha detto il cantante che non è riuscito a trattenere la risata.

Si chiude a Messina il tour negli stadi 2026

Ma dopo il momento esilarante l’atmosfera è tornata intima ed emozionante. Soprattutto nella parte finale del concerto. Tiziano Ferro ha salutato il suo pubblico con un bis e ha chiuso con la data di Messina il suo tour negli stadi 2026.

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